Protagonista assoluto della notte di Champions al Camp Nou con una doppietta che gli ha consentito di salire a quota 112 reti in Champions League, Lionel Messi è ora al centro di un caso clamoroso che - nell'ipotesi più estrema - potrebbe addirittura fargli saltare la semifinale di ritorno di tra Liverpool e Barcellona in programma martedì prossimo 7 maggio ad Anfield. I tifosi dei Reds chiedono infatti alla Uefa la squalifica dell'attaccante argentino per un presunto pugno rifilato a Fabinho durante la partita del Camp Nou, proprio nell'azione che ha portato alla concessione della punizione poi trasformata magistralmente da Messi per il gol del definitivo 3-0 dei blaugrana al 75'.

Lionel Messi e Fabinho - Barcellona-Liverpool Champions League 2018-19Getty Images

La dinamica dell'azione

Alcuni sostenitori inglesi hanno persino dato vita a una petizione online per cercare di attirare l'attenzione dei media sull'episodio. Le immagini che stanno facendo il giro del web mostrano Messi che viene a contatto con Fabinho: la mano dell'argentino sembra colpire il volto del centrocampista brasiliano del Liverpool che infatti si accascia dolorante. Di tutt'altro avviso il direttore di gara, l'olandese Kuipers, che sul campo aveva punito l'ostruzione di Fabinho concedendo il calcio piazzato al Barça. Nella petizione lanciata dai sostenitori del Liverpool si legge la seguente motivazione a corredo della richiesta di squalificare l'argentino: "In pratica, Messi riceve una punizione per aver colpito Fabinho in testa e segna, ci sembra che questo debba essere visto dalla Uefa".