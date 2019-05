"Miracolo ad Anfield" vs "Fracaso Barça": la stampa celebra il Liverpool e affossa il Barcellona

"Miracolo ad Anfield". E' questo il titolo ricorrente sulla maggior parte dei media inglesi all'indomani della storica impresa del Liverpool, che si è qualificato per la finale di Champions League battendo per 4-0 il Barça e rimontando lo 0-3 dell'andata al Camp Nou. "Miracle on Anfield" è il titolo a tutta pagina del Daily Mail, simile quello del Mirror che apre con un emblematico "The miracle of Anfield". Sempre di miracolo parla il Daily Telegraph che titola "Mersey Miracle" celebrando l'impresa di un "Liverpool magnifico". Per il SUN, invece, quanto accaduto ad Anfield è semplicemente "UnbeLivable" mentre per il giornale cittadino 'Liverpool Echo' i ragazzi di Jurgen Klopp vengono celebrati come "IncREDible" con tanto gioco di parola con 'Red'.

***

Di tono decisamente opposto i titoli con cui la stampa spagnola racconta il clamoroso tracollo del Barcellona. Il principale quotidiano sportivo catalano, Mundo Deportivo non usa mezzi termini a titola 'Sonrojo' un gioco di parole che vuol dire "Arrossite" di vergogna. MD definisce poi il Barça una squadra "senz'anima". L'altro quotidiano catalano, Sport, parla della "partita più ridicola della storia" con il Barcellona che "scrive la pagina più nera, eliminato in maniera imperdonabile ad Anfield". Sport ricorda poi: "Come accadde a Roma il club di Valverde non riesce a gestire il vantaggio". Anche i quotidiani sportivi di Madrid non sono teneri con Messi e compagni. "Flop storico" è il titolo di Marca, secondi cui il Liverpool e lo stadio meritano "un 10". "Tuono ad Anfield" è il titolo di As che a sua volta ricorda il ko dello scorso anno all'Olimpico. "Peggio che a Roma", scrive. In Francia, infine, L'Equipe celebra il Liverpool con il titolo: "Pazzi Reds".