Josè Mourinho è pronto a tornare, è carico, ha voglia di prendere in mano un nuovo progetto ma non ha fretta, vuole scegliere bene cosa è più invitante per lui. Lo Special One ha parlato a Eleven Sports a cinque mesi dall'esonero dal Manchester United:

" Ho approfittato di questa pausa per progettare il mio futuro, migliorare il mio staff tecnico, dare una nuova dimensione al mio lavoro senza perdere il mio modo di essere. Sono arrivato dove sono rimanendo me stesso, ma voglio sempre migliorare e mettermi in gioco. Mi piacerebbe vincere un campionato diverso dopo averlo fatto in quattro Paesi (Portogallo, Italia, Spagna e Inghilterra, ndr), ma anche vincere una Champions League con un terzo club (dopo Porto e Inter, ndr) "

Mourinho ribadisce che non ha fretta, conta la qualità e l'appetibilità del progetto:

" Se un club mi chiama e mi dice che al momento non ci sono le condizioni per vincere, ma che punta su di me per crearle, allora potrei accettare, andrò dove potrò essere felice. Credo di essermi guadagnato il diritto di scegliere dove andare. Sono lontano dal calcio da 5 mesi e ora ho voglia di tornare, questo non vuol dire che abbia sofferto perché ho il pieno controllo delle mie emozioni, ma allenare è sicuramente una parte importante della mia vita e ovviamente mi manca farlo "