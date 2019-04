L’impresa dell’Ajax continua a far discutere e José Mourinho non perde occasione per commentare l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, ai microfoni di RT Sport.

L'errore della Juventus

" La Juventus è un'altra squadra che ha lasciato giocare l'Ajax con la sua forza. Li hanno lasciati giocare con le qualità che hanno. Hanno fantastici giocatori giovani con un po' più di esperienza rispetto a quando li ho affrontati io nella finale di Europa League con il Manchester United "

La lezione di Mourinho

" Noi non abbiamo dato modo all'Ajax di giocare come voleva. Soffrivano i palloni lunghi, Fellaini, la nostra fisicità e non potevano opporsi a questo. Se si fa giocare l'Ajax nel modo in cui vogliono giocare loro, si corre il rischio che possano essere migliori di te "

De Ligt