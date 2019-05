Il giorno dopo le indiscrezioni di stampa provenienti dalla Spagna secondo le quali José Mourinho si sarebbe autoescluso dalla corsa alla panchina della Juventus in ragione del suo trascorso interista, spunta un breve video che vede protagonista lo Special One. Seduto sul divano di casa e con in mano uno smartphone, il tecnico portoghese rivive gli ultimi istanti della finale di Champions League vinta 2-0 dall'Inter contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu. Al termine del filmato, Mourinho manda un messaggio ai suoi ex giocatori protagonisti dello storico Triplete di 9 anni fa: "Grandi uomini", le parole di Mou che sapranno certamente scaldare i cuori dei tifosi nerazzurri.

Le reazioni sui social

Il gesto di Mourinho, naturalmente, non è passato inosservato sui social e sono in tanti i tifosi interisti che a loro volta hanno voluto ricambiare il messaggio del tecnico portoghese.