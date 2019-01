Müller squalificato per due turni per il fallo su Tagliafico: salterà le gare con il Liverpool

A Thomas Muller è costata cara l’entrata da karate su Nicolás Tagliafico in Ajax-Bayern Monaco, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League terminata 3-3. Lo ha annunciato la UEFA nella giornata odierna.

L’attaccante tedesco, espulso al 75’ della gara, salterà dunque le due partite contro il Liverpool, valide per gli ottavi di finale del torneo. Stesso destino per il difensore austriaco dell'Ajax Maximilian Wober, anche lui espulso lo scorso 12 dicembre: sarà assente per il doppio confronto fra Ajax e Real Madrid.

La Commissione Disciplinare dell'UEFA ha, invece, inflitto solo una multa al Paris Saint-Germain in merito agli incidenti che hanno preceduto, lo scorso 3 ottobre, la partita casalinga di Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado terminata poi 6-1. Il club transalpino dovrà pagare un'ammenda di 35.000 euro, ma potrà disputare il ritorno degli ottavi contro il Manchester United al Parco dei Principi davanti ai propri tifosi il prossimo 6 marzo.