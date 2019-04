Niente rimonta del Porto: il Liverpool vince 4-1 e raggiunge il Barcellona in semifinale

Qualificazione senza storie? La risposta è no perché nella prima mezz’ora è un vero e proprio assedio quello del Porto, anche se Alisson riesce a tenere. Basta poi la rete di Mané per rendere tutto più agevole con il Liverpool che finisce addirittura in goleada. A segno tutto il tridente d’attacco più il capitano van Dijk e Klopp può raggiungere la semifinale per il secondo anno consecutivo. Ora ci sarà il Barcellona per una super sfida tra Messi e Salah e non solo. Da quella parte del tabellone si fa la storia, per andare a Madrid a riprovare a vincere una Coppa che manca da troppo tempo sia per bluagrana che per i Reds.

Cronaca

Qualificazione che sembra già segnata, ma il Porto è pericoloso alla prima azione con il sinistro di Corona che sfiora la traversa della porta di Alisson. È un assedio quello del Porto che ci prova anche con Marega, ma il maliano fallisce ben due occasioni da buona posizione. Al 28’ arriva però il gol di Mané che segna sul secondo palo dopo il tiro-cross di Salah: è il gol che chiude il sogno di rimonta del Porto che smette di crederci.

Il Porto ricomincia ad attaccare nel secondo tempo e al 53’ va vicino al gol con il neo entrato Tiquinho Soares che non trova però la porta di testa. In contropiede, invece, il Liverpool trova il 2-0 con Salah servito alla perfezione dal corridoio di Alexander-Arnold. Militão prova ad evitare la sconfitta, riaprendo il match sugli sviluppi di un corner. Il Liverpool però dilaga: Mané falisce il tris, che arriva puntualmente con il colpo di testa di Firmino. Nel finale c’è spazio anche per il poker di van Dijk che realizza il suo secondo gol in Champions.

La statistica

14 - I gol di Mané in competizioni europee per il Liverpoo,l con il senegalese che raggiunge Ian Rush. Davanti a lui, ora, c’è solo Gerrard con 21.

Il Tweet

Fase ad eliminazione diretta? Mané timbra sempre il cartellino...

Il migliore

Roberto FIRMINO - Il Liverpool fa tanta fatica nel primo tempo, ma il brasiliano trasforma la sua squadra una volta entrato. C’è un punto di riferimento a raccogliere palla sulla trequarti, liberando il centrocampo della pressione esercitata dal Porto.

Il peggiore

Moussa MAREGA - Contro la Roma era stato fenomenale a mettere in ginocchio la fase difensiva della squadra di Di Francesco. Contro il Liverpool è invece inesistente, e dire che ha due occasionissime nel primo tempo per riaprire il discorso qualificazione.

Tabellino

Porto-Liverpool 1-4

Porto (4-3-3): Casillas, Militão, Felipe Augusto, Pepe, Alex Telles; Otávio (46’ Tiquinho Soares), Danilo Pereira, H.Herrera; J.Corona (78’ Fernando Reges), Marega, Brahimi (81’ Bruno Costa). All. Sérgio Conceição

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (66’ J.Gomez), van Dijk, Matip, Robertson (71’ Henderson); Wijnaldum, Fabinho, Milner; Salah, Origi (46’ Firmino), S.Mané. All. Jürgen Klopp

Marcatori: 26’ S.Mané (L), 65’ Salah (L); 68’ Militão (P); 77’ Firmino (L), 84’ van Dijk (L)

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Ammoniti: 32’ S.Mané, 36’ Pepe

Espulsi: nessuno