Pochettino: "Emozione per questa partita"; Ten Hag: "Il massimo per queste due finali"

" Non sono mai stato coinvolto in una semifinale di Champions League. Sono aperto a nuove emozioni "

Queste come riporta Uefa.com le dichiarazioni in conferenza stampa di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, alla vigilia della semifinale di Champions League contro l'Ajax.

" É importante come gestiamo il gioco durante questi primi 90 minuti, pensando sempre che ci sarà il ritorno. È una partita dove è impossibile sentirsi stanchi e non essere entusiasti di giocare. È tutta una questione mentale. L'Ajax è una grande squadra con ottimi giocatori. Il tecnico olandese Erik ten Hag sta sviluppando la sua idea di gioco e sta facendo un lavoro fantastico. Sarà un piacere incontrarlo "

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham in vista della semifinale di Champions contro l'AjaxEurosport

" Ci aspettano due finali e daremo il massimo "

Così Erik ten Hag, allenatore dell' Ajax, nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League contro il Tottenham.

La squadra sta bene ed è in ottima forma. Siamo molto motivati e crediamo di poter offrire una grande prestazione

" Dobbiamo avere fiducia in campo, ma non dobbiamo fare gli ingenui. Abbiamo giocato tante partite e penso che la mia squadra abbia buone possibilità di fare bene "

Al suo fianco del suo allenatore, in conferenza stampa , anche il centrocampista Donny van de Beek: "Sta succedendo tutto molto velocemente. Siamo ancora in corsa su tre fronti e ci stiamo divertendo, ma allo stesso tempo non abbiamo nemmeno il tempo di pensare a quanto sta accadendo"