Mancano 12 giorni all’andata del quarto di finale di Champions League tra Ajax e Juventus e Cristiano Ronaldo, vittima di un infortunio muscolare nella sfida internazionale tra il suo Portogallo e la Serbia, non ha ancora perso le speranze di essere della partita.

Il meticoloso calciatore 34enne, si sa, non è solito lasciare nulla al caso e proprio per questa ha fatto visita alla celebre clinica di Corachan di medicina rigenerativa di Barcellona, centro specializzato nella riabilitazione da lesione muscolari e tendinose cui in passato si sono affidati campioni quali Pau Gasol, Fernando Alonso oltre ai “colleghi” Di Maria, El Shaarawy e Falcao.

La metodologia in questione sfrutta il tessuto adiposo del paziente, che contiene cellule con fattori di crescita e fattori riparativi. Questa cura di ultima generazione funziona su candidati ideali, cioè su persone che hanno lesioni non troppo gravi, e che quindi non necessitano di intervento chirurgico. Le terapie vanno dai 2 ai 7 giorni e in molti casi garantiscono la riparazione totale del tessuto muscolare. È quello che si augura Cristiano Ronaldo, che già nel 2014 fu “rimesso in piedi” dal fisioterapista Joaquin Juan Sandà della Clinica Corachan per la doppia sfida di semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco.