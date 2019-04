"Quarti" di piccola nobiltà: la solida Juve e un Napoli che gioca sotto voce

Restano le partite di ritorno e molto è ancora possibile: i segnali, però, sono chiari. A Guardiola, se mi concedete una digressione, va l’Oscar dei cambi: De Bruyne e Sané dentro, sull’1-0 per il Tottenham, al minuto 89 (sui 96 totali). Boh.

JUVENTUS 6,5

E’ stato il braccio di ferro che mi aspettavo, Ajax di possesso, Juventus di rimessa. A proposito: perché così tanto Mandzukic, così poco Douglas Costa e niente Kean? Al posto di Allegri, battezzata una certa idea, muro mobile e contropiede, sarei partito con il brasiliano o con il ragazzo, addirittura. La squadra di Ten Hag segue le orme del mito: a suo modo, senza la ferocia e il genio di quella generazione baciata. Ma le segue. Vi raccomando il pressing ondulato e i triangoli con improvvisa «frustata» verso il lato debole. Pjanic ne è uscito frastornato. Ho trovato all’altezza Bernardeschi, Bentancur (destinatario di una trattenuta - di Tagliafico, già ammonito - che ai nostri Var sport avrebbe scatenato un putiferio) e Rugani. Il difensore, soprattutto: era un esame cruciale, vista l’assenza di Chiellini. Superato. Non basta, ma aiuta. Poi Cristiano, naturalmente. Venne, vide, segnò. Sappiamo la fine che fece il Real. Per come giocano i lancieri, l’1-1 cambia poco. Allo Stadium, martedì sera, urge una Juventus più coraggiosa, più affilata, più vicina al marziano. E occhio a Mandzukic, del quale non discuto il peso ma la condizione. Infelice, per concludere, la battuta di Allegri su Douglas Costa, «reo» di aver salvato De Jong dal secondo giallo. Senza fare del buonismo un tanto al chilo, qualcuno potrebbe prenderla alla lettera.

NAPOLI 4

Il voto è legato al primo tempo: tremendo. Non sembrava neppure una squadra di Ancelotti. Timida, sterile, alla mercé di un Arsenal, quinto in Premier, che schiumava furore da tutti i pori. Ogni palla persa, una pugnalata. Morale: gol di Ramsey, neo-juventino, e autorete di Koulibaly su tiro di Torreira, ex doriano. Ramsey è una mezzala d’attacco dal passo ondeggiante. Si è mangiato il 3-0. A naso, estati sempre più dure per Dybala. Al netto di una ripresa più equilibrata non ho capito, di Ancelotti, la rinucia iniziale a Milik: bene o male è il cannoniere del Napoli. I «gunners» ballano in difesa, tendenza ribadita dagli sprechi di Insigne e Zielinski: le cartucce e i chili del polacco avrebbero fatto comodo. Non è più il Napoli d’autunno, capace di tener testa al Liverpool e al Paris Saint-Germain, come se il meno venti in campionato gli avesse congelato il motore. Al San Paolo, per usare un’immagine cara alla Signora post Wanda, ci sarà bisogno di un’impresa. Difficile ma non impossibile: l’Arsenal è dottor Jekyll in casa e mister Hyde fuori. A patto che Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens e lo stesso Insigne non tradiscano più.

I vostri voti? Le vostre impressioni?