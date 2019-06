Ritrovato il tifoso del Liverpool 'scomparso': era in prigione, completamente ubriaco...

Doveva essere un comune weekend padre e figlio, all’insegna dei festeggiamenti per la sesta Champions League della storia del Liverpool direttamente nella capitale spagnola, teatro della sfida tutta inglese contro il Tottenham. “Doveva” perchè, se le premesse sono state fedelmente rispettate, è decisamente degenerata la seconda parte del programma di Macauley Negus, 23enne originario di Plymouth – sud-ovest dell'Inghilterra – che ha raggiunto Madrid con suo padre nel giorno della gara.

Tifosi del Liverpool festeggiano la vittoria della ChampionsGetty Images

Dopo il fischio finale, però, la coppia si è separata a causa della baraonda generata dall’euforia della vittoria per 2-0 sulla formazione di Pochettino. Risalgono proprio alle 22:30 gli ultimi avvistamenti del ragazzo nei pressi della stazione di Goya. Dichiarato "ufficialmente scomparso" il giorno dopo, il giovane non aveva con sè neanche denaro e documenti al momento della sparizione. Così, in collaborazione con l’ambasciata inglese, sono partite le ricerche coadiuvate da svariati appelli sui social da parte dei famigliari.

Soltanto lunedì sono arrivate le prime confortanti notizie, dopo aver setacciato inutilmente ogni ospedale e commissariato. Macauley si trovava in carcere - come riportato dall’emittente spagnola TeleMadrid – ma sotto falso nome comunicato agli agenti a causa del forte stato di ubriachezza in cui si trovava. Pare che nel corso dei festeggiamenti abbia colpito con un pugno un poliziotto, rompendogli gli occhiali. Sembra proprio il caso di dire che la festa sia improvvisamente degenerata.