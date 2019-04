Che sia Barcellona o Madrid, Manchester o Torino passando via Amsterdam, è sempre Cristiano contro Leo. Già da queste pagine, nelle scorse settimane, avevamo lanciato una sorta di tabella, un cammino che pone di fronte Ronaldo e Messi, e di riflesso chiaramente Juventus e Barcellona, verso la partita da tutti più attesa: la finale di Champions League. Inevitabile però, chiaramente, il passaggio attraverso quarti di finale e semifinale. Ma nel paradosso di un pareggio, per Cristiano, e di una vittoria, per Messi, da sottolineare ci sono i curiosi dati statistici che contraddistinguono i due fenomeni del calcio mondiale.

Il record di Cristiano

Anche in una serata non particolarmente brillante, Cristiano Ronaldo è riuscito a mettere l’ennesimo zampino della sua mirabolante carriera in Champions League. Dentro una Juve che non è riuscita a contenere le funamboliche trame di un Ajax in grado di esaltarsi, ed esaltare, senza paura, contro una squadra decisamente più forte e favorita sulla carta e non solo, Ronaldo ha trovato ancora una volta il modo di lasciare il segno.

Per Cristiano è diventato ormai una sorta di appuntamento fisso, quello col gol, nei quarti di finale di Champions League. Il sigillo volante della Johan Cruijff Arena rappresenta il 12º gol nei quarti di finale di Champions degli ultimi quattro anni (incluso questo). Un bottino semplicemente impressionante per Ronaldo, che ancora una volta è riuscito a prendere per mano la squadra pur non giocando di certo la migliore delle sue partite europee.

STAGIONE QUARTI DI FINALE MARCATORI 2015/16 Wolfsburg-Real Madrid 2-0 Rodriguez, Arnold 2015/16 Real Madrid-Wolfsburg 3-0 Ronaldo x3 2016/17 Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 Vidal; Ronaldo x2 2016/17 Real Madrid-Bayern Monaco 4-2 d.t.s. Lewandwski, aut. Ramos; Ronaldo x3, Asensio 2017/18 Juventus-Real Madrid 0-3 Ronaldo x2, Marcelo 2017/18 Real Madrid-Juventus 3-3 Ronaldo, Mandzukic x2, Matuidi 2018/19 Ajax-Juventus 1-1 Neres; Ronaldo

In una Juventus quindi che non è riuscita a esprimere tutto il proprio potenziale, e priva in qualche modo del "miglior" CR7, in casa bianconera si riesce comunque a sorridere per quanto raccolto. Se infatti vero che l’Ajax è stato dominante a tratti durante la partita, il risultato finale è piuttosto chiaro: i Lancieri, meglio di così, difficilmente danno la sensazione di poter fare; una Juventus "mediocre", di contro, guidata da un Ronaldo appunto non brillantissimo, ha comunque rischiato di uscire addirittura con una vittoria tirando due volte in porta.

Il "tabù" di Leo

Problemi che invece non ha il Barcellona di Lionel Messi. Nella fascinosa gara dell’Old Trafford, Messi si è scontrato ancora una volta con un piccolo tabù della sua carriera. Nell’identico arco temporale in cui Ronaldo ha infatti segnato i suoi famosi 12 gol - ovvero gli ultimi quattro anni - Messi è fin qua sempre clamorosamente andato a secco.

STAGIONE QUARTI DI FINALE MARCATORI 2015-16 Barcellona-Atletico Madrid 2-1 Suarez, Suarez; Torres 2015/16 Atletico Madrid-Barcellona 2-0 Griezmann, Griezmann 2016/17 Juventus-Barcellona 3-0 Dybala, Dybala, Chiellini 2016/17 Barcellona-Juventus 0-0 - 2017/18 Barcellona-Roma 4-1 aut. De Rossi, aut. Manolas, Pique, Suarez; Dzeko 2017/18 Roma-Barcellona 3-0 Dzeko, De Rossi, Manolas 2018/19 Manchester United-Barcellona 0-1 aut. Shaw

La Pulce nell’ultimo lustro non è infatti mai andato in gol nei quarti di finale. Un “problema” a cui però Messi ha saputo trovare soluzione alla sua maniera. Contro il Manchester United infatti l’argentino è stato determinante nella funzionalità a favore della squadra. C’è il suo zampino infatti nel gol di Luis Suarez-Luke Shaw e in tutte le giocate pericolose con cui il Barcellona alla fine ha dominato in Inghilterra.

Nel paradosso quindi in cui uno segna con costanza e l’altro, piuttosto incredibilmente, no, a sorridere come sempre ci sono le due squadre che Messi e Ronaldo hanno il privilegio di averli in campo. Già perché anche quando in qualche modo non riescono a prendersi quelle prime pagine come normalmente catturano, i due fenomeni riescono a essere determinanti sempre e comunque. Alla loro maniera. Come se quell’appuntamento che si sono dati in finale, e dove nessuno dei due è mai riuscito a presentarsi in contemporanea, fosse un patto non scritto del destino.

Lionel Messi durante la sfida al Manchester UnitedGetty Images

Ronaldo segna ma non vince, Messi non segna ma ha già quasi un passo semifinale. E a Juventus e Barcellona in fondo va bene così, nel paradosso dei numeri ma nella certezza di avere in campo due con qualcosa in più... E che all'appuntamento più importante questa volta non vogliono proprio mancare.