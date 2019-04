Ronaldo illude, ma Neres rimonta: 1-1 tra Ajax e Juventus nel primo round

tra poco il report completo...

Cronaca

Pronti, via e la Juventus confeziona subito una palla gol con Bernardeschi, ma il sinistro dell’ex Fiorentina finisce alto. L’Ajax si stema e ritrova il suo solito possesso palla: ci prova in tre occasioni Ziyech, ma dopo due errori è Szczesny a privargli la gioia del gol. Vicino alla rete anche van de Beek che prende il tempo a Rugani, sfiorando il palo alla sinistra di Szczesny. La Juventus fatica ad uscire dal pressing dei lancieri e solo Bernardeschi riesce ad essere pericoloso, ma il classe ’94 non trova lo specchio dopo la sponda di Ronaldo. L’Ajax si espone sempre a qualche rischio e la Juventus prova ad essere cinica in contropiede: Bernardeschi viene fermato sul più bello da de Jong, poi Ronaldo non trova la porta su azione di calcio d’angolo. Proprio nel finale arriva il vantaggio della Juventus con il colpo di testa in tuffo di Ronaldo che sfrutta alla perfezione l’assist di Cancelo.

Neres - Ajax-Juventus - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

L’Ajax non perde tempo e al primo affondo trova il pareggio con il destro sul palo più lontano di Neres, dopo che il colombiano aveva rubato palla ad un disattento Cancelo. Neres trova anche il gol del 2-1, ma è in fuorigioco sul servizio di Tadić. Dall’altra parte la Juventus chiede un rigore per una trattenuta in area di Tagliafico su Bentancur, non ravvisata dall’arbitro. A questo punto Allegri inserisce Douglas Costa al posto di Mandzukić, per attaccare maggiormente sulla fascia destra. Poco dopo entra anche Dybala, mentre nell’Ajax la prima scelta è Ekkelenkamp. È proprio il classe 2000 ad avere la chance del nuovo vantaggio, ma Szczesny ci arriva in due tempi. La Juventus ci prova nel finale, ma il palo dice di no alla conclusione di Douglas Costa.

La statistica

8 - Aggiorniamo le statistiche di Cristiano Ronaldo che con la rete all’Ajax, raggiunge quota 125 gol in Champions (62 nella fase a gironi + 63 nella fase ad eliminazione diretta). Sono 8 le reti in carriera all’Ajax, solo contro Juventus (10) e Bayern Monaco (9) ha fatto meglio nella massima competizione europea. Sei reti alla Johan Cruijff Arena: il miglior marcatore da avversario ad Amsterdam insieme ad Ibrahimovic (6).

Il Tweet

Ronaldo torna dall’infortunio e va subito in gol...

Tabellino

Ajax-Juventus 1-1

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne (75’ Ekkelenkamp), van de Beek, F.de Jong; Ziyech, Tadić, Neres. All. Erik ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; João Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi (75’ Dybala); Bernardeschi (90+3 Khedira), Mandzukić (60’ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

Marcatori: 45’ Cristiano Ronaldo (J); 46’ Neres (A)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Ammoniti: 41’ Tagliafico, 55’ de Jong, 71’ Schöne, 84’ Pjanić, 90+4 Ekkelenkamp

Espulsi: nessuno