tra poco il report completo...

Cronaca

Avvio molto intenso con la Juventus che ci prova, ma non riesce ad entrare in area di rigore. Al 21’ occasionissima per van de Beek che calcia alto da buona posizione dopo un ottimo inserimento. Ronaldo viene chiuso in angolo, Dybala viene bloccato da Onana, ma al 28’ arriva il vantaggio juventino con il colpo di testa di Ronaldo che brucia sullo scatto de Ligt e non perdona sugli sviluppi di un corner. La gioia della Juventus, però, dura pochi minuti perché al 34’ pareggia i conti van de Beek che supera Szczesny dopo l’errore di Bernardeschi che tiene in gioco il n° 6 olandese. Nel finale di tempo poche occasioni: si lamenta Emre Can per un contatto appena fuori dall’area con Blind.

van de Beek - Juventus-Ajax - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ad inizio secondo tempo c’è Kean per Dybala, ma la prima occasione è dei lancieri con van de Beek chiuso in angolo dopo il colpo di tacco di Tadic. Poi è Ziyech a mangiarsi il gol del vantaggio con la grande parata di Szczesny. L’Ajax comincia a giocare con qualità e mette sotto la Juventus, ma è ancora Szczesny ad essere decisivo con un altro grande intervento su van de Beek. Al 61’ si vede finalmente la Juventus, ma Moise Kean non trova la porta sul suggerimento di Cristano Ronaldo. L’Ajax però riparte: Pjanic salva tutto sulla linea, poi Ziyech sbaglia tutto a tu per tu con Szczesny. Poco male perché al 67’ gli ospiti trovano il vantaggio con il colpo di testa di de Ligt che sovrasta Alex Sandro e Rugani sugli sviluppi del corner. Neres si mangia il 3-1, poi viene annullato un gol a Ziyech per fuorigioco. La Juventus non c’è e non riesce nemmeno a pareggiare i conti.

Tabellino

Juventus-Ajax 1-2

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (74’ João Cancelo), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (80’ Bentancur), Dybala (46’ Moise Kean), Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui (11’ Sinkgraven, 82’ Magallán); Schöne, van de Beek, F.de Jong; Neres, Tadic, Ziyech (88’ Huntelaar). All. Erik ten Hag

Marcatori: 28’ Cristiano Ronaldo (J); 34’ van de Beek (A); 67’ de Ligt (A)

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Ammoniti: 69’ Emre Can, 90+3 Ronaldo

Espulsi: nessuno