La seconda semifinale di Champions League tra Barcellona e Liverpool è anche la sfida ravvicinata tra Lionel Messi e Mohamed Salah: l'argentino 5 volte Pallone d'oro, protagonista dell'ennesima stagione da urlo che lo ha portato a vincere la Liga e ad assicurarsi il 34esimo titolo della sua vita in blaugrana, affronta quello che, secondo l'opinione più diffusa, è il suo alter ego egiziano, Mohamed Salah. Un duello da brividi che promette spettacolo e che potrebbe avere un peso non indifferente anche in ottica Pallone d'Oro. Con Cristiano Ronaldo eliminato ai quarti di finale e di fatto fuori dai giochi, risulta evidente che chi tra Messi e Salah riuscirà a staccare il biglietto per la finale di Madrid vedrà aumentare in maniera considerevole le chance di conquistare l'edizione 2019 del prestigioso riconoscimento. Ajax o Tottenham permettendo, naturalmente.

Dalla Roma al Liverpool: la metamorfosi di Salah

Un sinistro delizioso, la capacità di creare la superiorità numerica con accelerazioni improvvise e imprevedibili, la fantasia e la concretezza negli ultimi venti metri. In meno di due anni Mohamed Salah è riuscito a diventare il volto copertina del Liverpool e deve ringraziare in primis Jurgen Klopp, che lo ha messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Impressionante, infatti, la differenza di rendimento dell'attaccante egiziano una volta approdato in Premier League con i Reds nell'estate 2017 dopo due stagioni alla Roma: 34 gol in 83 presenze in maglia giallorossa, 69 gol in 100 presenze a Liverpool. Da attaccante sprecone a bomber implacabile, il passo è stato breve: i suoi 44 gol in tutte le competizioni nella stagione 2017-18 rimarranno con ogni probabilità il suo primato personale di sempre, difficilmente battibile. Proprio un anno fa di questi tempi Salah era diventato - per tutti - il Messi egiziano: aveva trascinato a suon di reti e assist il Liverpool fino alla finale di Champions contro il Real Madrid imponendosi come uno dei giocatori più forti al mondo. Poi la notte stregata di Kiev, il fallo di Sergio Ramos, le papere di Karius e l'addio ai sogni di gloria, un Mondiale da dimenticare e un Pallone d'Oro volato in Croazia a casa di Luka Modric. Un anno dopo, Momo ci può riprovare.

Messi e le inglesi: un conto aperto, apertissimo

Ci riprova e davanti a sé ha l'ostacolo più difficile da superare, quel Leo Messi che, come se non bastasse, quando incrocia le squadre inglesi in Europa diventa una furia: 24 gol in 32 partite il suo bottino complessivo, con l'Arsenal che è la sua vittima preferita (9). Quest'anno ha già raggiunto quota 10 reti in Champions League: nel conto c'è anche la doppietta rifilata al Manchester United al Camp Nou che gli ha consentito di spezzare il tabù dei quarti di finale dove non segnava dal 2013. Attenzione, però: contro il Liverpool la Pulce è ancora a bocca asciutta. Con un Messi in queste condizioni è dura non considerare il Barcellona come la più seria candidata al titolo di campione d'Europa (per l'argentino sarebbe il quinto trionfo dopo quelli del 2006, 2009, 2011 e 2015): i numeri stagionali sono implacabili e raccontano di 46 gol e 22 assist in 45 presenze. Messi ha già segnato di più rispetto alla passata stagione e il bello deve (forse) ancora arrivare. L'accostamento tra lui e Salah, quindi, può reggere nel breve periodo, ma allargando il discorso a un arco temporale più esteso il confronto è impietoso per l'egiziano, che nel palmares personale può vantare solo un campionato svizzero vinto nel 2012-13.

Lionel Messi festeggia la vittoria della Liga 2018-19Getty Images

Quell'unico precedente tra Messi e Salah

Salah e Messi si sono affrontati solo una volta in carriera. Era il 16 settembre 2015 e allo stadio Olimpico Roma e Barcellona si sfidavano nella prima giornata del Girone E di Champions League: la partita finì 1-1 con le reti di Suarez e Florenzi. Più di due mesi il ritorno al Camp Nou con un pirotecnico 6-1 per i blaugrana con doppietta di Messi: ma Salah in quell'occasione non c'era.

Salah in azione contro il Barcellona di Messi - Champions League 2015-16Getty Images

Le ultime due stagioni di Messi: i numeri

Stagione Presenze Gol Assist 2017-18 54 45 18 2018-19 45 46 22

Le ultime due stagioni di Salah: i numeri

Stagione Presenze Gol Assist 2017-18 52 44 16 2018-19 48 25 13

Il parere di Benjamin Grounds (Eurosport Inghilterra)

Si può affermare che Salah nel Liverpool abbia lo stesso peso di Messi nel Barcellona?

"Le statistiche di quest'anno dicono che 21 azioni d'attacco dell'egiziano hanno portato 24 punti al Liverpool, 12 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore di Premier League. Quest'anno, tuttavia, i Reds hanno dimostrato di avere altre frecce al loro arco, mentre Messi (con 46 gol e 129 occasioni da gol create) si sta confermando come l'uomo in grado di fare sempre e comunque la differenza al Barcellona, vedi la rete decisiva segnata contro il Levante che è valsa la conquista della Liga. Salah è senza dubbio un rivale di Messi per il Pallone d'Oro, ma l'argentino è più grande di qualsiasi individualità del Liverpool".

Salah viene chiamato il Messi egiziano: è giusto o è troppo?

"Essere paragonato a uno dei giocatori più forti di sempre non è certo una cosa di poco conto, ma è anche vero che Messi ha avuto un rendimento costante in un arco di tempo molto più lungo segnando ben 110 reti in Champions League. Certamente, da un punto di vista meramente stilistico, i due hanno in comune uno splendido cambio di passo, velocità di esecuzione e un occhio clinico per il gol. Per Salah essere accostato a Messi significa avvicinarsi al top e allontanarsi sempre di più dall'ombra dell'argentino".

Perché nelle ultime due stagioni sotto la guida di Klopp, Salah è cresciuto così tanto?

"Appena arrivato al Liverpool Salah ha segnato 32 gol in Premier League, il record per un campionato a 38 squadre. E quest'anno l'egiziano ha dimostrato di non essere solo la meraviglia di una stagione. Lui stesso ha più volte affermato che Klopp ha avuto un ruolo cruciale: il gioco del Liverpool lo aiuta e il tecnico tedesco gli chiede di rimanere il più possibile vicino alla porta avversaria. Rispetto ai tempi della Fiorentina e della Roma, Salah è stato messo al centro del progetto tecnico. La pressione alta e il contropiede di Klopp si adattano perfettamente alle sue caratteristiche".