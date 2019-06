Liverpool senza indugio. Dopo 2 minuti (1’48’’) i Reds trovano subito il gol del vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Momo Salah che supera Lloris dal dischetto. Penalty assegnato da Damir Skomina per un tocco di braccio di Sissoko sul cross in mezzo di Mané.

Il record è di Paolo Maldini nel 2005

Quello di Salah, però, non è il gol più veloce di sempre in una finale di Champions. Quel ‘record’ resta a Palo Maldini che aveva sbloccato la finale del 2005 dopo 51 secondi, battendo Dudek sul calcio di punizione battuto da Pirlo. Finale clamorosa quella dell’Atatürk che vide il Milan perdere ai tiri di rigore dopo il 3-3 dei 90 minuti regolamentari. E il Milan vinceva 3-0 all’intervallo... Prima di quello di Mané c'è anche quello di Enrique Mateos dopo un minuto in Real Madrid-Reims del 1959.

2014, Paolo Maldini, Milan-Liverpool 2005, AP/LaPresseLaPresse

Salah è il quinto africano a segnare in una finale

Salah è anche il quinto africano a segnare in una finale di Champions League dopo Rabah Madjer (1987 in Porto-Bayern Monaco), Samuel Eto'o (2006 in Barcellona-Arsenal e nel 2009 in Barcellona-Manchester United), Didier Drogba (2012 in Bayern Monaco-Chelsea) e Sadio Mané (2018 in Liverpool-Real Madrid).