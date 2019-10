Massima resa col minimo sforzo. Il Dortmund strappa tre punti preziosissimi nella fredda Praga e manda un messaggio forte all’Inter di Conte. Nel girone di ferro della Champions 2019/20, il Borussia sale a quota 4 a pari merito con il Barcellona (primo per differenza reti) e ritrova la fiducia persa per strada nelle ultime uscite con tre pareggi consecutivi.

Decisiva la scelta di Favre di avanzare sull’out di destra Achraf Hakimi, terzino marocchino in prestito dal Real Madrid (e nel mirino della Juve) e tenere in posizione più arretrata Guerreiro. Da questo accorgimento tattico, infatti, nascono i due strappi che spaccano la partita. Due autentiche cavalcate del classe ‘98, sempre ispirato da Brandt, che non lasciano scampo a uno Slavia Praga mai realmente pericoloso. I gialloneri, orfani di Paco Alcacer rimasto in Germania per un problema al tendine d’Achille, hanno recuperato a pieno regime Hummels e Gotze dagli infortuni e sono pronti al doppio confronto con l’Inter. Le due sfide di San Siro e del Signal Iduna Park ci diranno sicuramente di più sul destino del gruppo F.

Il tabellino della partita con le pagelle

SLAVIA PRAGA – BORUSSIA DORTMUND 0-2 (primo tempo 0-1)

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar 5,5; Coufal 5, Kudela 5,5, Hovorka 5, Boril 5,5; Sevcik 6, Soucek 5; Masopust 6 (dal 76’ Zeleny), Stanciu 5,5 (dall’82’ Skoda s.v.), Olayinka 6; Tecl 5 (dal 59’ van Buren 5,5). All. Trpisovsky 5



BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Burki 6,5; Hakimi 7,5 (dal 90’ Zagadou s.v.), Hummels 6, Akanji 6, Piszczek 6; Delaney 6,5, Witsel 6,5, Guerreiro 6,5; Reus 6, Brandt 7 (dal 90’ Gotze), Sancho 6,5 (dal 73’ Hazard 6). All. Favre 6



Arbitro: B. Kuipers (Olanda)

Gol: 35’ e 89’ Hakimi



Assist: Brandt (x2)



Ammoniti: Piszczek, Sevcik, Kudela

Il migliore in campo

Hakimi. È ovunque: corre e si sacrifica per 90 minuti. Si inventa due gol fotocopia sfruttando la sua dote più soprendente: la velocità. Chiedere alla difesa ceca

Il peggiore in campo

Tecl. Viene annullato da Hummels e Akanji. Ad inizio ripresa ha una grande chance per l'1-1, ma se la divora clamorosamente. Sprecone





La cronaca in 6 momenti chiave

1’ OCCASIONE DORTMUND - Sancho fa tutto bene sulla corsia di destra e lascia partire un diagonale velenosissimo. Kolar si salva in angolo

14’ ALTRA CHANCE PER I TEDESCHI - Dopo un'azione confusa sempre sulla destra di Sancho, la palla carambola sui piedi di Hakimi che prova di prima intenzione il tiro: fuori di poco

20’ PRIMO SQUILLO DELLO SLAVIA - Maspoust viene lanciato a rete da Stanciu. Burki esce dall'area piccola, rimane in piedi fino all'ultimo e riesce a sbarrare la porta all'attaccante ceco

35’ VANTAGGIO DORTMUND - Ripartenza fulminea dei gialloneri. Brandt lancia Hakimi sulla destra dopo una palla persa dai cechi sulla trequarti: il marocchino completa la sua cavalcata di 40 metri dribblando Kolar e deposita in rete: 1-0 Dortmund

50’ CHANCE PER I CECHI - Tecl viene pescato da un filtrante che taglia fuori Hummels, ma l'attaccante, tutto solo contro Burki, colpisce la parte esterna della rete. Slavia vicinissimo all' 1-1

89’ DOPPIETTA DI HAKIMI – E’ decisamente la partita del marocchino! Ancora una ripartenza fulminea con protagonista il marocchino su assist di Brandt. 2-0 e partita in ghiaccio