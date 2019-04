Solskjær torna al Camp Nou, teatro dell'impresa impossibile del Manchester United nel 1999

" Non possiamo pensare che il destino possa sempre aiutarci: è già accaduto 20 anni fa. La qualificazione dobbiamo costruirla. Tornare al Camp Nou mi emoziona molto, giocai su questo terreno solo nel 1999, in quella finale "

Inevitabile, per Ole Gunnar Solskjær, tornare sulla magica notte del 26 maggio 1999 alla vigilia del ritorno del quarto di finale tra Barcellona e Manchester United. Per il tecnico norvegese nonché “vecchia” gloria del Man-U si tratta del primo ritorno ufficiale in assoluto nel tempio del calcio catalano da quella finalissima di Champions contro il Bayern Monaco decisa proprio da un suo gol a tempo scaduto. Che gli sia di buon auspicio per confezionare un’altra rimonta di proporzioni storiche per i Red Devils?

"Football, Bloody Hell!"

Football, bloody hell! Così esclamò Sir Alex Ferguson a margine del fischio finale di Pierluigi Collina: un’espressione che da lì in poi avrebbe accompagnato tutta la sua carriera diventando in seguito il titolo di un documentario sulla traiettoria calcistica dell’allenatore scozzese. “Questo è il calcio, per la miseria”, frase più che mai azzeccata per descrivere la finale più incredibile della storia della Champions League sino ad allora (Istanbul 2005 l’avrebbe poi detronizzata, ma questa è un’altra storia). Eupalla quella sera si divertì come non mai infierendo oltremodo sul Bayern Monaco e per contro regalando una notte da sogno ai tifosi dello United: ma riavvolgiamo il nastro spostando indietro le lancette dell’orologio a quella tiepida serata catalana del maggio 1999.

Il film della partita

Che sarebbe stata una notte incantata lo si poteva intuire dal preambolo: a inaugurare la finale di Champions 1999 è infatti il duetto virtuale tra il soprano spagnolo Montserrat Caballé e il compianto Freddie Mercury sulle note di Barcelona. Pronti, via e il Bayern è già in vantaggio con la mortifera punizione radente di Mario Basler a sorprendere Schmeichel sul suo palo; la partita è apertissima ma le occasioni migliori se le procurano ancora i bavaresi, con il palo di Scholl dopo vellutato pallonetto dal limite e la clamorosa traversa sverniciata da Jancker in rovesciata. Quando ormai i tifosi del Bayern si preparano per la grande festa, succede l’imponderabile e nel recupero sono i giocatori gettati nella mischia a gara in corso da Ferguson ad autografare il ribaltone. Al 91esimo Sheringham corregge in rete un destro sporco dal limite di Giggs, al 93esimo è proprio Baby Face Solskjær a mettere il piattone sul corner arrotato di Beckham spizzato da Sheringham spedendo i diavoli rossi in paradiso. La diapositiva più emblematica é quella dei giocatori del Bayern incapaci di rialzarsi da terra dopo la rete del 2-1 con l’arbitro Collina a indicare l’orologio nel tentativo di far capire loro che mancava ancora qualche manciata di secondi alla fine della partita.

Fa bene l’attuale allenatore dello United a non appellarsi agli irripetibili fatti del 1999, ma intanto per seguire da vicino la squadra in Catalogna è volato anche Sir Alex Ferguson; insomma, i Red Devils non ce la raccontano giusta, dopotutto l’elettrica aria di Barcellona può far sì che le cose più incredibili accadano. Lo insegna la storia della Champions League.