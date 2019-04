Se il Liverpool pare aver già messo le mani sulle semifinali, tra Tottenham e Manchester City è tutto ancora aperto. Nell'esordio europeo del loro nuovo, stupendo stadio, gli Spurs si impongono per 1-0 grazie a una rete messa a segno a poco più di 10 minuti dalla fine da Heung-Min Son, decisivo come lo era stato sabato contro il Crystal Palace, nella prima assoluta del neonato impianto. Uno scarto minimo tutto sommato giusto, decretato anche dal rigore parato da Lloris ad Agüero nel primo tempo e da un atteggiamento, quello del City, votato inutilmente alla conquista del pareggio senza reti nonostante la precoce uscita per infortunio di Kane. Missione fallita e Tottenham che, ora, può guardare con favore a una missione che rimane comunque difficilissima. Tra 8 giorni si deciderà tutto: si giocherà all'Etihad Stadium, casa del Manchester City, ed è facile attendersi una partita di stampo opposto. In ogni caso, dopo stasera c'è una sola verità: sono Guardiola e la sua squadra ad essere appesi a un filo in Champions League.

La cronaca della partita

Le emozioni non tardano ad arrivare. Alli spara alto al volo da buona posizione, ma al 12' è il Manchester City ad avere la prima, vera palla gol del match: Kuipers va a rivedere il replay e, grazie all'intervento della VAR, decide di punire con il rigore un braccio largo in area di Rose, ma dal dischetto Agüero si fa respingere il destro da Lloris. Il Tottenham trae giovamento dallo scampato pericolo e una decina di minuti più tardi minaccia Ederson: il portiere brasiliano è però bravo a dire di no a Kane, servito in area da Eriksen. Winks non trova la porta con un bel destro dal limite e nel finale del tempo ci prova in un paio di occasioni il solito Agüero: mira imprecisa in entrambi i casi.

Hugo Lloris of Tottenham Hotspur celebrates saving the penalty of Sergio Aguero of Manchester City during the UEFA Champions League Quarter Final first leg match between Tottenham Hotspur and Manchester City at Tottenham Hotspur StadiumGetty Images

La ripresa inizia con una brutta notizia per il Tottenham: dopo che Lloris ha detto di no a Sterling, Delph interviene male su Kane, costringendo l'attaccante inglese a uscire anzitempo e Pochettino a inserire la 'falsa punta' Lucas Moura al suo posto. La perdita del suo uomo migliore non inibisce la formazione di casa, che con voglia e grinta prova a sorprendere un avversario visibilmente pago dello 0-0. E, a 12 minuti dalla conclusione del match, raggiunge l'obiettivo: Son recupera un pallone quasi perso sulla linea di fondo, rientra e con un sinistro radente fulmina il disattento Ederson per l'1-0. Guardiola inserisce de Bruyne e Sané nei secondi finali, ma è tropppo tardi: finisce con la vittoria col minimo scarto del Tottenham. Appuntamento all'Etihad.

La dichiarazione

Son: "Non abbiamo mai smesso di lottare, battagliando per tutti i 90 minuti. Credo che ci siamo meritati la vittoria, perché siamo stati più precisi di loro. E poi è stato bellissimo vincere in questo stadio: sono grato per l'opportunità di giocare qui".

La statistica chiave

Nel 2019, Hugo Lloris ha parato tutti i calci di rigore assegnati contro il Tottenham, tre di fila: a Vardy e Aubameyang in Premier League e, appunto, ad Agüero questa sera. Momento di forma eccellente.

Il tweet

Il migliore in campo

Lloris. Decisivo nel respingere il rigore di Agüero e, contemporaneamente, nel tenere in vita il Tottenham. Poi si ripete su Sterling. Una sicurezza tra i pali.

Il peggiore in campo

Delph. Fatica per tutta la gara, sbaglia tanto, costringe Kane a uscire per infortunio e, come se non bastasse, si perde Son nell'azione del gol decisivo. Molto male.

Il tabellino

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks (81' Wanyama), Eriksen; Alli (87' Llorente); Son, Kane (58' Lucas Moura). All. Pochettino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; Gündogan, Fernandinho, David Silva (89' de Bruyne); Mahrez (89' Sané), Agüero (71' Gabriel Jesus), Sterling. All. Guardiola

Arbitro: Björn Kuipers (Olanda)

Gol: 78' Son

Ammoniti: Laporte, Mahrez

Note: al 12' Agüero si fa parare un rigore da Lloris