Sprazzi di calcio totale: l'Ajax tesse trame palla a terra, la Juventus non vede biglia

L’account ufficiale della Champions League nella giornata odierna ha scelto una clip emblematica per celebrare la squadra più “hot” del momento, l’Ajax di Erik Ten Hag. Siamo al secondo tempo di Juventus-Ajax: lancieri in fiducia, Juventus frastornata...

L’Ajax tesse una trama infinita fatta di triangolazioni palla a terra di una qualità estrema, i giocatori della Juventus vengono sistematicamente attratti e poi tagliati fuori. L’azione parte dai piedi di Onana e non si conclude in gloria solamente per un’esitazione fatale di Ziyech che costa il tiro rimpallato dal limite dell'area opposta: ma che gioia per gli occhi...