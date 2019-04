Durante la conferenza stampa pre gara in vista di Tottenham-Manchester City, Raheem Sterling ha parlato nuovamente di razzismo dopo quanto accaduto settimana scorsa con Moise Kean. Il giocatore del City si era scagliato contro Bonucci, compagno di squadra di Kean, per non aver preso le parti dell’attaccante, affermando che le colpe dei buu della Sardegna Arena fossero da attribuire al 50%.

" Sono quel tipo di persona che quando sente che qualcosa non è giusto ne vuole parlare. Penso che sia la miglior strada da seguire. Se più giocatori ne parlano è meglio "

Anche Sterling ha vissuto il razzismo in prima persona, venendo bersagliato di fischi e cori razzisti durante Montenegro-Inghilterra, nell’ultimo match giocato di qualificazione ai prossimi Europei. La Federcalcio inglese ha immediatamente chiesto all’UEFA di intervenire e squalificare il campo.

" Non sto cercando di fare la differenza, si tratta di parlare di ciò che hai vissuto. So di essere una persona di colore e sono contento e orgoglioso di esserlo "