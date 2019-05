È la notte di Luis Suarez, l'ennesima notte del Pistolero. L'uruguaiano del Barcellona torna per la prima volta da ex ad Anfield: guarderà dritto negli occhi i suoi ex tifosi della Kop che l'hanno amato alla follia dal gennaio 2011 all'estate 2014 quando con i Reds visse tre stagioni e mezza contraddistinte da gol (tanti), vittorie indimenticabili, lacrime, un carattere fumantino e un solo trofeo. L'attesa per conoscere l'accoglienza che gli riserveranno i suoi ex sostenitori è tanta: lui si aspetta più applausi che fischi, anche se quanto successo all'andata non depone a suo favore. Fu proprio lui infatti, con una zampata di destro in spaccata ad anticipare Alisson su assist di Jordi Alba, a sbloccare il risultato della gara d'andata al Camp Nou scegliendo proprio il Liverpool per segnare la sua prima rete stagionale in Champions League: la sua esultanza liberatoria e senza freni non è stata particolarmente gradita dalle parti di Anfield.

L'esultanza di Luis Suarez - Barcellona-Liverpool Champions League 2018-19Getty Images

Suarez al Liverpool: gol e colpi di testa

Lasciato l'Ajax a gennaio 2011, Suarez si trasferisce al Liverpool e in meno di un anno i suoi nuovi tifosi iniziano a conoscere il suo proverbiale carattere (per usare un eufemismo) fuori dal campo: il Pistolero rimedia una squalifica di 8 giornate per un insulto razzista nei confronti di Evra, poi però sul rettangolo di gioco dimostra di essere un bomber implacabile e affamato. A livello realizzativo dà il meglio di sé nel 2013-14 quando si laurea capocannoniere in Premier League con 31 reti. Indimenticabile, quell'anno, la sua crisi di pianto dopo il drammatico 3-3 contro il Crystal Palace che significò l'addio definitivo al titolo. Lascia Liverpool proprio quell'estate dopo i Mondiali 2014 con un solo trofeo in bacheca (la Coppa di Lega 2012) per accasarsi al Barcellona: e con i blaugrana, al fianco di Messi, inizia ad arricchire il proprio palmares.

Steven Gerrard consola Luis Suarez in lacrime dopo la Premier svanita nel 2014Getty Images

I numeri del Pistolero con i Reds

Stagione Presenze Reti 2010-11 13 4 2011-12 39 17 2012-13 44 30 2013-14 37 31 Totale 133 82

I trofei di Suarez con il Barcellona

1 Champions League (2015)

1 Supercoppa europea (2015)

1 Mondiale per club (2015)

4 Liga (2015, 2016, 2018, 2019)

4 Coppe di Spagna (2015, 2016, 2017, 2018)

2 Supercoppe di Spagna (2016, 2018)

Reds, rimonta (quasi) impossibile

La strada verso la finale di Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid ha fatto incrociare i destini di Suarez e del Liverpool in semifinale, a due passi da quella Coppa che l'uruguaiano ha già vinto nel 2015 e che invece Jurgen Klopp ha solo sfiorato (nel 2013 ai tempi del Borussia Dortmund e lo scorso anno nella finale di Kiev persa contro il Real). Il Liverpool è chiamato a una rimonta ai limiti dell'impossibile, anche se il Barcellona ha dimostrato proprio lo scorso anno di essere una squadra tutt'altro che imperforabile (vedi l'eliminazione contro la Roma ai quarti dopo il 4-1 dell'andata al Camp Nou). Nel frattempo il Liverpool fa gli scongiuri e si augura che, dopo essersi sbloccato nel match d'andata, Suarez non spezzi un altro tabù personale proprio ad Anfield. Il suo ultimo gol in Champions lontano dal Camp Nou, infatti, risale addirittura a quasi 4 anni fa: era il 16 settembre 2015 e il Pistolero segnò il momentaneo 1-0 all'Olimpico contro la Roma prima del pareggio firmato da Florenzi.

Le parole di Suarez alla vigilia

" Le persone che conoscono il calcio sanno quanto sia importante fare gol in una semifinale di Champions League. Ho grande rispetto per la gente di Liverpool e chiedo scusa per avere segnato contro la loro squadra e per avere esultato con i miei nuovi sostenitori "

" È chiaro che, se dovessi segnare ancora contro il Liverpool, non esulterei. Così come non avevo esultato quando giocavo in Olanda (con la maglia dell'Ajax contro il suo ex Groningen, ndr) "

" Per me è speciale tornare ad Anfield, ho trascorso tanti anni qui e ringrazio Liverpool per tutto quello che mi ha dato. Ringrazierò per sempre questo club perché grazie a quell'esperienza che ho raggiunto il top. Penso che per me ci saranno più applausi che fischi, ci saranno persone felici di rivedermi. I tifosi sanno quello che ho fatto lì, ci sarà riconoscenza "