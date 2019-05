Tegola Liverpool: rottura del tendine per Naby Keita, stagione finita

Il centrocampista del Liverpool Naby Keita salterà il resto della stagione a causa di un infortunio all'adduttore che lo costringerà a fermarsi per almeno due mesi. Lo ha annunciato il manager dei Reds Jurgen Klopp parlando in conferenza stampa in vista della partita di Newcastle in Premier League.

Keita si è fatto male nel primo tempo della partita persa per 3-0 contro il Barcellona al Camp Nou, semifinale di andata della Champions League. "Cattive notizie, un grave infortunio all'adduttore con rottura del tendine. Sarà fuori per almeno due mesi", ha detto Klopp di Keita. "Brutte notizie per noi e per la Guinea in vista della Coppa d'Africa", ha aggiunto il manager tedesco.