Ten Hag: "Questo è solo il primo tempo"; Pochettino: "Sbagliato partire con la difesa a 3"

Erik ten Hag è raggiante dopo il successo sul Tottenham a Londra, ma nulla è già stato scritto. Per pensare alla finale, bisognerà fare una buona gara al ritorno, e soprattutto ora si pensare alla prossima sfida di campionato per cercare di scollarsi di dosso il PSV.

" È stato un risultato molto importante perché abbiamo vinto in trasferta e abbiamo saputo soffrire nel secondo tempo. Ma è soltanto il 'primo tempo' della sfida con gli Spurs. Abbiamo vinto a Londra ed è fantastico. Abbiamo superato un altro limite e fatto un altro passo avanti. Nella ripresa il Tottenham ha lottato di più, ma abbiamo lottato anche noi e siamo risuciti a vincere "

" La prestazione di de Ligt? È incredibile. È uno dei leader della squadra e quando lo vedi giocare ti trasmette fiducia. Difende, contrasta, duella con gli avversari. Finale? No, penso soltanto alla prossima partita "

Mauricio Pochettino analizza con un pizzico di rammarico la sconfitta per 1-0 del suo Tottenham. Un risultato che complica terribilmente il discorso qualificazione per gli Spurs che, per staccare il pass per la finalissima del Wanda Metropolitano di Madrid, dovranno compiere un'impresa. Il tecnico argentino accetta la sconfitta sul campo e fa autocritica.

" Forse è stato un errore iniziare la gara con la difesa a tre, ma purtroppo non avevamo molta scelta. Ovviamente non sono contento del risultato, ma non posso parlare di se e di ma. Non so come sarebbe finita la partita se avessi deciso diversamente. Sul gol dell'Ajax siamo stati troppo pigri, nei primi minuti ci è mancata l'aggressività e la forma fisica non c'entra. Nella ripresa la gara è cambiata, ma non siamo riusciti a pareggiare "