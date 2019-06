Tifoso Tottenham ritrova portafogli di un fan del Liverpool e lo restituisce: scatta la beneficenza

La storia che vi riportiamo oggi ha luogo alla vigilia della finale di Champions League, lo scorso venerdì ed un tifoso del Tottenham a raccontarla su un gruppo di tifosi degli Spurs, THFC Today.

" Ho trovato un portafoglio per terra in un taxi, c’erano 800 euro all’interno oltre a tutte le generalità del proprietario. L’ho chiamato e lui ha cominciato a piangere. L’aveva perso la sera prima della finale, aveva all’interno la patente e tutte le carte, ma soprattutto una lettera per lui scritta da sua moglie poco prima che morisse a gennaio. Gli ho detto dove eravamo, lui ci ha raggiunto al bar insieme ad altri due amici indossando la maglia del Livepool, mi ha dato il più grande abbraccio che abbia mai ricevuto e ha offerto una birra a tutti i presenti nel bar. Mi ha scritto dopo la partita dicendomi che era dispiaciuto che il Liverpool ci avesse battuti e che avrebbe donato 500 sterline ad un’organizzazione di beneficenza a mia scelta. Per questo lunedì Help for heroes riceverà una donazione "

Una bella storia, a lieto fine per tutti quindi: Help for Heroes (H4H) infatti è un ente benefico che sostiene le famiglie dei militari che hanno riportato gravi conseguenze psicofisiche durante o dopo il servizio reso, un'associazione nata il 1º ottobre 2007 a favore dei soldati britannici feriti dopo l'11 settembre 2001.