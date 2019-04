Tottenham-Ajax: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose; Dele Alli, Lucas Moura; Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schone, Van De Beek; Neres, Tadic, Ziyech. Allenatore: Erik Ten Hag.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Squalificati: Son (Tottenham)

Inforunati: Aurier, Winks, Lamela, Kane (Tottenham), Bandé (Ajax)

Statistiche

Il Tottenham ha vinto i due incontri precendenti con l'Ajax in tutte le competizioni. Fu nel primo turno della Coppa delle Coppe 1981-1982 (3-1 in trasferta e 3-0 in casa)

L'Ajax ha vinto uno solo dei suoi precedenti sei incontri di Champions League contro una squadra inglese (3-1 contro il Manchester City nell'ottobre del 2012), con i tre fuori casa pareggiati (due con l'Arsenal e uno col City).

Il Tottenham cerca di diventare la 40esima squqdra a raggiungere la finale dell'Europa League/Champions League, nonché l'ottavo club inglese a riuscirci (l'Inghilterra è la nazione con più vittorie). L'ultima squadra ad arrivare in finale per la prima volta fu il Chelsea nel 2008.

Il Tottenham sta disputanto la sua prima semifinale europea dalla stagione 1961-1962, quando fu eliminato da quello che fu poi il campione di quell'anno: il Benfica.

Video - Ten Hag risponde a Pochettino: "La settimana di riposo? Prendiamo meno soldi dalle tv" 00:23

Dopo aver eliminato il Real Madrir e la Juventus, l'Ajax è diventato la prima squadra della storia delle coppe europee a passare il turno in due differenti scontri a eliminazione diretta in cui aveva perso la gara d'andata in casa.

Il Tottenham ha vinto otto delle sue ultime 10 partite di Champions League in casa (2 sconfitte), comprese le ultime quattro consecutive. Ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre.

L'Ajax ha vinto le sue ultime tre partite in trasferta in Champions League.

L'età media dell'undici titolare dell'Ajax in questa Champions League è di 24 anni e 257 giorni, il più giovane di qualsiasi semifinalista e il secondo più giovane delle 32 squadre che hanno partecipato in questa stagione.