Tottenham e Liverpool in finale di Champions, i rimpianti di Inter e Napoli a un passo da eliminarle

La Champions League più pazza della storia recente del gioco, ha emesso la sua finale. Saranno Tottenham e Liverpool a sfidarsi al Wanda Metropolitano e a contendersi la Coppa dalle grandi orecchie, sabato 1° giugno a Madrid. Nella serata in cui il calcio inglese gode e torna a risplendere in tutto il suo splendore, non solo la Juventus – eliminata dall’Ajax ai quarti - si morde le mani, ma anche i supporter di Inter e Napoli masticano amaro, perché a dicembre sono stati vicinissimi dall’eliminare le due compagini inglesi ai gironi.

L'esultanza di Christian Eriksen dopo il gol segnato contro l'InterGetty Images

Quel ko a White Hart Lane e quell’1-1 col PSV che gridano vendetta

Dopo aver racimolato un solo punto nelle prime tre giornate del girone B (sconfitta contro Inter a San Siro e a Londra contro il Barcellona e pareggio 2-2 ad Eindhoven), il 28 novembre scorso i nerazzurri si presentano a White Hart Lane con 7 punti e ben due risultati a disposizione per strappare la qualificazione agli ottavi con 90’ d’anticipo. Gli Spurs hanno le spalle al muro, ma pur non brillando, riescono a battere un Inter rinunciataria e troppo focalizzata sul chiudere il match sullo 0-0, grazie a un sigillo di Eriksen all’80’. L’11 dicembre la squadra di Spalletti fallisce il secondo match point, in casa col PSV bastava vincere per approdare agli ottavi ma i nerazzurri non vanno oltre l’1-1 con gli olandesi e a far festa sono gli Spurs che battono il Barcellona, già certo del primo posto, e chiudono al secondo posto con 8 punti, gli stessi dei nerazzurri tradita dalla differenza reti negli scontri diretti.

Video - Spalletti, mea culpa dopo l'eliminazione: "La responsabilità è mia" 01:08

I rimpianti del Napoli, quell'errore di Milik ad Anfield...

Alisson salva su Milik - Liverpool-Napoli Champions League 2018-19Getty Images

Anche il Napoli ha di che duolersi. L’11 dicembre 2018 i ragazzi di Ancelotti, si presentano ad Anfield col primo posto nel girone e due risultati su tre a disposizione per eliminare i Reds. Dopo l'1-0 maturato al San Paolo, gol di Insigne, la squadra di Ancelotti doveva evitare un solo risultato per passare il turno, ovvero proprio l'1-0 anche e soprattutto a causa del gol rimediato nei minuti finali del match contro la Stella Rossa. E proprio 1-0 fu realizzato da Salah nel primo tempo. Nei minuti finali però il Napoli ha la chance per passare il turno, ma i sogni si infrangono sull’errore di Milik sottoporta a due passi da Alisson. Partenopei che retrocedono in Europa League, per peggior attacco. In quell’istante era impossibile immaginarsi una finale Tottenham-Liverpool e invece sei mesi dopo, proprio queste due squadre si giocheranno la Coppa... Pazzesco, come è folle questa Champions.