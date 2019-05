Tottenham: Kane convocato per la finale di Champions League

La stella del Tottenham Harry Kane sarà a disposizione per la finale di Champions League di sabato sera al Wanda Metropolitano di Madrid contro il Liverpool. L'attaccante inglese, fuori da inizio aprile quando uscì per infortunio nella gara d'andata dei quarti contro il Manchester City, è stato inserito da Mauricio Pochettino nell'elenco dei 26 convocati per la trasferta in Spagna.

Harry Kane convocato per Tottenham-LiverpoolPA Sport

La lista completa

Hugo Lloris, Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Heung-Min Son, Harry Winks, Harry Kane, Erik Lamela, Victor Wanyama, Michel Vorm, Eric Dier, Kyle Walker-Peters, Moussa Sissoko, Fernando Llorente, Dele Alli, Juan Foyth, Paulo Gazzaniga, Christian Eriksen, Serge Aurier, Lucas Moura, Ben Davies, Alfie Whiteman, George Marsh, Oliver Skipp.