Tottenham-Liverpool in Diretta tv e Live-Streaming

Probabili formazioni

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son. All. Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)

Video - Pochettino: "I miei giocatori sono dei supereroi, la finale di Champions è quasi un miracolo" 00:51

Tottenham-Liverpool: dove vederla in tv

Tottenham-Liverpool verrà trasmessa su Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre), su Sky Sport Football (Canale 203 del satellite) e in chiaro su RaiUno.

Tottenham-Liverpool in Live-Streaming

Tottenham-Liverpool sarà disponibile in Live-Streaming per gli abbonati su Sky Go e gratis su RaiPlay per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati del Tottenham

- Tottenham-Everton 2-2 (3' Dier, 69' Walcott, 72' Tosun, 75' Eriksen)

- Ajax-Tottenham 2-3 (5' de Light, 35' Ziyech, 55', 59' e 95' Lucas)

- Bournemouth-Tottenham 1-0 (91' Ake)

- Tottenham-Ajax 0-1 (15' van de Beek)

- Tottenham-West Ham 0-1 (67' Antonio)

Ultimi 5 risultati del Liverpool

- Liverpool-Wolves 2-0 (17' e 81' Manè)

- Liverpool-Barcellona 4-0 (7' e 79' Origi, 54' e 56' Wijnaldum)

- Newcastle-Liverpool 2-3 (13' van Dijk, 20' Atsu, 28' Salah, 54' Rondon, 86' Origi)

- Barcellona-Liverpool 3-0 (26' Suarez, 75' e 86' Messi)

- Liverpool-Huddersfield 5-0 (1' Keita, 23' e 66' Manè, 46' e 83' Salah)

Tottenham-Liverpool: informazioni

Finale Champions League| Calendario semifinali | Classifica marcatori |

Data, orario e luogo: sabato 1 giugno 2019, ore 21:00, Estadio Metropolitano di Madrid (Spagna)