Qualcuno l’ha definito “la rinascita del calcio inglese”, ma per poter corrispondere perfettamente a tale definizione, implicitamente ci dovrebbe essere una morte. Certo, una britannica non alza la Champions League dai tempi del Chelsea di Roberto Di Matteo (2012); e solo il Liverpool nella scorsa stagione ha messo fine a un digiuno che non vedeva una squadra della Premier League raggiungere l’ultimo atto della competizione proprio dal successo dei Blues.

Back for good

La nuova esplosione del calcio inglese, a poco più di un decennio esatto dal dominio della seconda metà dei 2000 – diciamo tra il 2004 e il 2009, quando le britanniche rivoluzionarono il calcio europeo con i loro ritmi furibondi prima che Guardiola arrivasse a imporre una nuova dottrina con il suo Barcellona – si è manifestata in questa stagione con il 4 su 4 a firma Manchester City, United, Tottenham e Liverpool.

Il Liverpool campione d'Europa 2005. La prima del mini-ciclo inglese che vide l'Arsenal finalista nel 2006, i Reds di nuovo nel 2007Getty Images

Se di rinascita dunque non si vuole parlare, certamente di prepotente ritorno si può discutere. E tra gli incroci delle 4 impegnate, al di là della mistica di Barcellona-Manchester United, la sfida più interessante è senza dubbio del derby tra Tottenham e Manchester City.

Entrambe con tantissima pressione addosso, seppur per differenti motivi, Tottenham e City arrivano a questa sfida in due momenti diametralmente opposti. Proviamo a scoprirli insieme.

Manchester City: un 2019 da record

Inutile sottolineare come mai come in questa stagione, il Manchester City sia atteso al varco. La pressione è infatti tutta sulle spalle di Guardiola, che dopo il dominio nazionale della scorsa stagione, è stato implicitamente chiamato ad ampliare gli orizzonti. Un sogno – quello di imporsi in Europa – che alla base stesso del progetto di soft-power per cui negli Emirati hanno deciso di imbarcarsi ormai una quindicina di anni fa. E per la quale – inutile ricordalo – è stata spesa una cifra complessiva ben oltre il miliardo di euro.

I denari però non sempre fanno la felicità; e a parte la sgangherata edizione del 2016, quando quasi casualmente il Manchester City di Manuel Pellegrini riuscì con fatica a spingersi fino alla semifinale, in Europa il City ha sempre fallito. Persino le campagne europee di Guardiola, tecnico strappato a suon di milioni proprio per imporsi anche fuori dai confini nazionali, sono terminate con due eliminazioni piuttosto nette: la prima per mano di un esaltate Monaco guidato dall’esuberanza di un giovanissimo Mbappé; l’altra – lo scorso anno – con una doppia sconfitta per mano del Liverpool.

Kylian Mbappe esulta dopo uno dei gol che elimina il Manchester City di Guardiola dalla Champions League 2016/17PA Sport

Ecco perché il Tottenham, in questo momento, fa un po’ più paura di quanto non possa sembrare. In casa Manchester City ‘l’euro-derby’ resta infatti uno spauracchio. Nella seppur non lunghissima storia a livello europeo degli Skyblues, gli scontri diretti con le connazionali non dicono per nulla bene: alle due sconfitte della scorsa stagione, vanno aggiunte anche le due sconfitte della semifinale di Coppa delle Coppe del 1971. Totale 4 ko su 4 partite. Non il migliore degli approcci statistici.

Numeri però che non vogliono impensierire Guardiola, che a questa sfida si avvicina in uno stato di forma semplicemente strepitoso. Il suo Manchester City è forte della finale di FA Cup raggiunta nel weekend, ma soprattutto di un cammino impressionante nel 2019.

Delle 23 uscite ufficiali dal 30 dicembre scorso a oggi in tutte le competizioni, il Manchester City ha raccolto una sconfitta e 22 successi (formalmente c’è un pareggio nella finale di Coppa di Lega col Chelsea, ma poi la partita l’ha vinta il City ai rigori). Di queste 23 partite, in 15 occasioni Guardiola ha terminato il match con la porta inviolata. E a livello di rosa, il buon Pep, ha recentemente ritrovato anche due perni che erano stati fondamentali per l’equilibrio della sua squadra: Fernandinho e De Bruyne. Insomma, il Manchester City, ancora in corsa su tutto, dà la sensazione di non essere mai stato più in forma di così e precedenti a parte, si approccia alla sfida col Tottenham forte di tutte le proprie certezze.

De Bruyne, Guardiola - Bournemouth-Manchester City. Qui Guardiola consola De Bruyne dopo l'ultimo infortunio muscolare, quello col Bournemouth a marzoGetty Images

Tottenham, momento no: ma occhio al fattore orgoglio

Una condizione che dal punto di vista strettamente dei risultati, pare essere l’esatto opposto di quella del Tottenham. Fino a qualche settimana fa – fine febbraio – gli Spurs avevano avuto il ruolo di terzo incomodo nella lotta al titolo proprio tra Manchester City e Liverpool. Poi, in un pomeriggio di Burnely, un calcio d’angolo che non c’era ha sgretolato tutte le certezze di Pochettino. Dalla sconfitta del 23 febbraio in casa dei Clarets, il Tottenham non ha più vinto una partita fino a metà della scorsa settimana, quando nella prima dentro il nuovo stadio Son ed Eriksen hanno ridato una scossa alla classifica. Già perché il Tottenham nel giro di un nulla si è trovato a dover affrontare la cruda realtà dei fatti, passando dalle ambizioni di titolo alla dura – durissima – lotta per i posti che valgono la Champions League.

Un maxi passaggio a vuoto figlio anche di un calendario poco amico. Gli Spurs hanno incrociato infatti Chelsea, Arsenal e Liverpool – cadendo in due occasioni su tre – e qui dentro hanno dato la solita sensazione di sempre: quella di una squadra a cui manca costantemente quel ‘qualcosa’ per fare il passo verso l’eccellenza.

Una situazione che ha lasciato Pochettino spalle al muro. L’unico obiettivo del Tottenham infatti è proprio la Champions Legaue, che sia conquistarla dentro i confini nazionali o provare a vincerla nella competizione vera e propria. Un termine di paragone pericoloso soprattutto per il Manchester City, che con una situazione praticamente identica a quella degli Spurs oggi, fu beffato dalla fame e dall’intensità del Liverpool proprio ai quarti di finale di Champions lo scorso anno.

Il nuovo stadio del Tottenham inaugurato col il 2-0 sul Crystal Palace. La seconda partita ufficiale del nuovo impianto sarà il quarto di finale CityPA Sport

A questo si può aggiungere anche la mistica della prima, strepitosa, grande partita dentro il nuovo stadio – che di fatto dopo l’inaugurazione con il Crystal Palace ospita il match più importante della storia recente degli Spurs: ovvero quello che potrebbe lanciare il Tottenham verso una semifinale mai conquistata prima nella storia.

STAGIONE COMPETIZIONE PARTITA RISULTATO 2018/19 Premier League Tottenham-City 01 2017/18 Premier League Tottenham-City 1-3 2017/18 Premier League City-Tottenham 4-1 2016/17 Premier League City-Tottenham 2-2 2016/17 Premier League Tottenham-City 2-0 2011/12 Liga Barcellona-Espanyol 4-0 2011/12 Liga Espanyol-Barcellona 1-1 2010/11 Liga Barcellona-Espanyol 2-0 2010/11 Liga Espanyol-Barcellona 1-5 2009/10 Liga Espanyol-Barcellona 0-0 2009/10 Liga Barcellona-Espanyol 1-0 2008/09 Liga Barcellona-Espanyol 1-2 2008/09 Coppa del Re Barcellona-Espanyol 3-2 2008/09 Coppa del Re Espanyol-Barcellona 0-0

*in tabella gli incroci tra Pochettino e Guardiola durante tutta la loro carriera: 8 vittorie Guardiola, 4 pareggi, 2 vittorie Pochettino

Concetti che Pochettino proverà a portarsi dietro per sfatare un tabù che contro Guardiola rimane comunque piuttosto impietoso. Dei 14 incroci complessivi tra i due in carriera, l’argentino ha vinto solo due volte: nel lontano 2009, sulla panchina dell’Espanyol; e nell’ottobre 2016, quando alla settima di campionato superò il City per 2-0. Il resto sono 4 pareggi e le impietose 8 vittorie di Guardiola, 3 delle quali arrivate consecutivamente negli ultimi 3 incroci.

Euroderby, una sola regola: gestire le emozioni

Insomma, se la pressione pare essere tutta su un Manchester City a cui si chiede di continuare a vincere, dall’altra parte la missione è quella di girare un momento negativo e di riuscire laddove il manager poche volte si è spinto, ovvero a sconfiggere il diretto rivale. Ingredienti perfetti per una bilancia che pare evidentemente spingere tutta da una parte, ma che proprio a causa della sua palese asimmetria è di sostanziale poco valore indicativo. Come qualsiasi altro euroderby il match risponde infatti a una sola logica: chi, meglio degli altri, riuscirà a controllare dettagli ed emozioni. E non è così scontato sia la squadra più forte.