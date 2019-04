Tottenham, per Kane lesione ai legamenti della caviglia sinistra; mano rotta per Alli

Gli esami che si sono svolti quest'oggi a Londra, come riporta il comunicato ufficiale del Tottenham, hanno confermato le cattive sensazioni del post partita di Champions tra Tottenham e Manchester City: l'attaccante degli Spurs Harry Kane ha infatti subito una significativa lesione ai legamenti della caviglia sinistra. Settimana prossima verrà rivalutato.

Non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero, ma il timore è che la stagione dell'attaccante inglese possa essere già conclusa. Certamente salterà la sfida di ritorno contro il Manchester City in programma per mercoledì 17 aprile all'Etihad Stadium.

" Gli accertamenti sono ancora in corso e continueranno a essere valutati dal nostro staff medico nel corso della prossima settimana "

Per il ritorno dei quarti di finale il Tottenham dovrà monitorare anche la situazione di Dele Alli, che si è fratturato la mano sinistra, come si evince dal comunicato. Sarà valutato per la partita con l'Huddersfield di questo sabato 13 aprile.