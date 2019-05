Tottenham, Pochettino: "Kane titolare? Non sarà facile prendere la decisione"

" E' stato un percorso incredibile, c'è piaciuto tantissimo e ce lo siamo goduti insieme. Chiaramente ora siamo tutti concentrati sulla partita. E' stato un piacere gestire questo gruppo, sono orgoglioso dei ragazzi, sono stati incredibilmente aperti al lavoro e disposti ad accettare ogni nostra proposta. Siamo pronti, ci siamo preparati bene, domani sarà fondamentale correre e godersi la partita "

Così Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, alla vigilia della finale di Champions League con il Liverpool al 'Wanda Metropolitano' di Madrid. "Siamo due squadre che si conoscono molto bene, c'è l'ambizione di vincere ovviamente, nel momento in cui arrivi a una finale l'importante è vincerla", ha proseguito in conferenza stampa. "Però abbiamo fiducia in noi stessi, grande rispetto per una grande squadra come il Liverpool, che insieme al Manchester City è la migliore d'Inghilterra. Un anno fa loro sono arrivati in finale, meritano ogni elogio", ha proseguito.

" Klopp è un allenatore incredibile, hanno giocatori fantastici, è un club grandioso e con tantissima storia alle spalle. Però noi domani dobbiamo cercare di vincere per scrivere la storia, sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare "

Sulla formazione e sul possibile impiego di Kane, recuperato, il tecnico degli Spurs non si è sbilanciato: "Non sarà semplice prendere una decisione, ma non è stato facile nemmeno nelle altre partite. Prenderemo le decisioni migliori per cercare di vincere. Alcune scelte possono essere dolorose perché devi lasciare fuori qualche giocatore".