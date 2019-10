Trionfo Bayern a Londra: 7-2 al Tottenham! Gnabry cala il poker e umilia gli Spurs

No, non sono i postumi di una serata stile Oktoberfest finita male. Avete letto bene: 7-2. Sette a due. Il calcio di Sua Maestà viene letteralmente umiliato dalla forza teutonica del Bayern Monaco. Mai nessuna squadra inglese aveva incassato una sconfitta così netta in patria.

I bavaresi avranno perso due pezzi da novanta come Robben e Ribery quest’estate, ma hanno trovato una nuova stella: Serge Gnabry firma la caporetto del Tottenham a White Hart Lane con un poker che rimarrà negli annali della Champions, il primo realizzato in un solo tempo di gioco.

La cronaca in 9 momenti chiave

12’ VANTAGGIO SPURS - Tolisso perde una palla sanguinosa in fase di disimpegno, Sissoko la fa sua e detta il passaggio a Son in profondità. Stop del sudcoreano e diagonale di prima intenzione. Neuer si distende, ma non ci arriva. Terzo gol stagionale per l’ex Leverkusen e Amburgo

15’ PAREGGIO IMMEDIATO BAYERN – Show a Londra! Tutto nasce da un'accelerazione di Coman sulla destra: l'ex Juve mette dentro per Lewandowski. La sponda del polacco viene rimpallata dalla difesa Spurs, Kimmich stoppa da fuori area, si mangia Ndombele in un fazzoletto e lascia partire un missile che trafigge Lloris

45’ LA PERLA DI LEWANDOWSKI - 2-1 Bayern! Giocata da extraterrestre di Lewandowski che umilia Vertonghen con un sombrero di tacco e la mette in area da destra. Dopo un batti e ribatti in area (e un sospetto rigore ai danni di Tolisso), il polacco riprende la palla al limite dell'area spalle alla porta, si gira di scatto e la piazza nell'angolino: Chapeau! 204 gol in 252 partite con i bavaresi

53’ TRIS DEL BAYERN - Gnabry completa uno scambio nello stretto con Pavard a centrocampo e sale sul motorino. Salta in ordine Aurier e Alderweireld e trafigge Lloris dopo una splendida cavalcata. Che gol!

55’ POKER DEL BAYERN! Questa volta Gnabry si inventa un colpo da biliardo a incrociare che beffa ancora Lloris. Classe pura per il talento cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal

58’ RIGORE E SPURS ANCORA SOTTO - Coman entra a martello su Rose in area: l'arbitro non ha dubbi. E’ rigore. Dal dischetto Kane infila Neuer

83’ TRIPLETTA DI GNABRY - Verticalizzazione di Thiago dalla difesa, stop in corsa del tedesco che fa altri 10 metri e batte per la terza volta Lloris

87’ Game, set and match LEWANDOWSKI - 6-2 Bayern! Altro colpo di biliardo, questa volta del polacco, servito da un'invenzione di Coutinho!

88’ POKER DI GNABRY - 7 a 2!!!!!!! Ancora Gnabry da fuori area. Serata surreale a Londra, Tottenham umiliato dal Bayern di Kovac e da una serata da incorniciare del talent classe ’95 tedesco

Lewandowski festeggia il gol capolavoro contro il TottenhamGetty Images

Il tabellino del match con le pagelle

TOTTENHAM-BAYERN MONACO 2-7 (primo tempo 1-2)

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris 5; Aurier 4,5, Alderweireld 4, Vertonghen 4, Davies 4,5; Winks 5 (dall’81’ Lamela s.v.), Sissoko 5,5, Ndombele 6,5 (dal 63’ Eriksen); Alli 4,5 (dal 70’ Lucas Moura 5); Son 5,5, Kane 5,5. All: Pochettino 4

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6,5; Kimmich 7, Süle 6, Boateng 6 (dal 70’ J. Martinez 6), Pavard 6,5; Alaba 6 (dal 46’ Thiago 6,5), Tolisso 6,5; Coman 6,5 (dal 70’ Perisic), Coutinho 6,5, Gnabry 8; Lewandowski 7,5. All: Kovac 7,5



Arbitro: C. Turpin (Francia)

Gol: 12’ Son, 15’ Kimmich, 45’ e 87’ Lewandowski, 53’, 55’, 83’ e 88’ Gnabry, 60’ Kane (R),



Assist: Sissoko, Thiago A., Coutinho, Tolisso



Ammoniti: Gnabry, Ndombele, Kane

Il momento social del match