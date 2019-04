Valverde: "Con il Liverpool serve vincere e non subire gol. Messi? L'ho gestito ma è pronto"

Ernesto Valverde non risponde alla provocazione fatta da Klopp sul fatto che il Camp Nou è uno stadio come gli altri, solo un po’ più grande. Anzi, fa i complimenti al Liverpool per la sua organizzazione di gioco. Poi chiarisce il perché ha gestito Messi in queste ultime due gare di campionato.

" Vogliamo riscattare i deludenti risultati delle ultime stagioni in Champions League. Vogliamo assolutamente vincere, sarà molto importante segnare e mantenere la porta inviolata. Sarà dura, lo sappiamo, ma cercheremo di fare del nostro meglio, giocare bene, segnare un gol e non perdere la testa, e fare bene in difesa come nelle ultime partite "

Messi è partito dalla panchina nelle ultime due: giocatore da gestire?

" Messi è rimasto a riposo, ma abbiamo giocato tre partite di campionato in sette giorni e prima c'è stata la sfida contro il Manchester United. Spero di aver trovato il giusto equilibrio "

" Lionel Messi è il nostro leader e siamo pronti ad affrontare questa sfida "

Quali sono i punti di forza del Liverpool?

" Il Liverpool è una squadra forte fisicamente, che fa pressing e gioca a un ritmo alto. Sarà molto difficile batterli. In questa stagione hanno perso una sola partita in campionato e questo la dice lunga sulle loro qualità. Il Liverpool non è cambiato molto dalla scorsa stagione, hanno un nuovo portiere e Naby Keita a centrocampo, ma non credo che aver perso la scorsa finale possa influire in alcun modo sulla gara di domani "

Aver vinto il campionato è un fattore a favore per il Barcellona?

" Abbiamo già vinto il campionato e questo è un vantaggio, ma a questo punto la stanchezza non può essere un problema. L'ultimo quarto d'ora di ogni tempo è sempre molto importante, è lì che spingono al massimo e cercano di metterti sotto con tutte le loro forze "