Valverde: "L'andata non conta, il Liverpool è forte anche senza Salah"

" L'andata non conta più, dobbiamo pensare solo a questa partita. Pensare al risultato della scorsa settimana sarebbe un errore. Dovremo giocare come se si trattasse di una finale, ma sappiamo che sará dura perché il loro pubblico è caldissimo "

Così Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. "Loro hanno giocatori veloci e ti possono mettere in difficoltà. Vogliamo invece mantenere il controllo della partita perché è certo che loro ci attaccheranno", aggiunge il tecnico spagnolo come riportato dal sito dei blaugrana.

"Dobbiamo dare il massimo. Sabato ho dovuto effettuare dei cambi per evitare infortuni, che in partite di questo tipo sono assolutamente da evitare. Basti vedere cosa è capitato a Salah", dichiara ancora Valverde.

" Salah e Firmino sono giocatori importanti e l'assenza di elementi di questo tipo crea sempre delle preoccupazioni a un tecnico. "

"Non è cambiato solo il gioco del Barcellona, ma anche quello delle sue avversarie. In passato le squadre non pressavano, ora in tante lo fanno anche nella nostra metà campo. Bisogna evolversi e cercare di creare le condizioni ideali per sfruttare le tue qualità", conclude.