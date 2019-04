Van de Beek è ancora l'uomo del destino: è suo il gol che può valere la storia per l'Ajax

È l’uomo del destino, ancora una volta lui. È Donny van de Beek a decidere la gara d’andata, al Tottenham Hotspur Stadium, con il gol al 15’, preziosissimo per sognare la finale. Tanta corsa, movimenti tra le linee, giocate, e guizzi importanti a creare sempre la superiorità numerica nella trequarti avversaria. Ancora una volta è stato immarcabile, come successo contro la Juventus allo Stadium, come accaduto al Bernabéu contro il Real Madrid.

Un trequartista atipico, che crea sempre la superiorità numerica

Il posizionamento di Donny van de Beek è la chiave dei successi dell’Ajax di questa stagione. Il classe ’97 parte come un interno, ma in realtà è il vertice alto del triangolo di centrocampo. Erik ten Hag gli dà licenza di partire e sganciarsi verso l’area avversaria, creando sempre la superiorità numerica. Nessuno riesce a marcarlo, visto il suo movimento tra le linee, un movimento che oseremmo dire 'oscuro', senza che possa dare punti di riferimento. Insomma, un giocatore insostituibile alla causa di ten Hag, come abbiamo già visto nel corso di questa edizione della Champions.

I gol a Juventus e Tottenham, l’assist al Bernabéu

Non è solo la gara di oggi. Van de Beek non si è fatto apprezzare solo al Tottenham Hotspur Stadium, ma è da diverse partite che sta sfoderando prestazioni incredibili. Vi ricordate quella contro la Juventus dove fu l’uomo ovunque dei lancieri? Non solo, segnò proprio lui il gol dell’immediato pareggio dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo. Un gol fondamentale dal punto di vista psicologico per non far andare in fuga la squadra di casa. Poi l’Ajax vinse 2-1 eliminando proprio CR7 e soci. Ma ricordiamoci anche della prestazione di van de Beek al Bernabéu. Anche in quel caso fu l’uomo ovunque in campo, con Casemiro che non riuscì a tenere il suo passo. Entrò a referto anche in quel match, con l’assist per Tadic che mise la parola fine alla gara con il gol del momentaneo 3-0.

La partita di van de Beek ai raggi X

3 conclusioni

2 conclusioni nello specchio

1 gol

2 occasioni da gol create

69,7% di precisione nei passaggi

33 passaggi fatti

55 palloni toccati

4 tackle riuciti

2 palle rubate

0 falli fatti

2 falli subiti

" Donny VAN DE BEEK, voto 7 - Ancora una volta mortale negli inserimenti, tanto da firmare il gol che regala all'Ajax mezza finale. Tra centrocampo e attacco, almeno per buona parte del match, il padrone è lui. [Le pagelle di Stefano Silvestri] "

Sliding doors: van de Beek era il sogno del Milan di Mirabelli. Ha fatto bene a restare all’Ajax?

Il classe ’97 è stato più volte accostato al mercato italiano. Nell’estate del 2017, infatti, a cercarlo fu il Milan della coppia Fassone-Mirabelli, con il ds dei rossoneri che andò molto vicino all’acquisto del giocatore dell’Ajax. Il Milan poi pensò ad altro, anche a causa della valutazione (già) molto alta del centrocampista. Insieme a de Ligt e de Jong (già del Barcellona) è l’uomo mercato di quest'anno, ma siamo proprio sicuri che sarà così devastante altrove? Van de Beek è il classico giocatore di sistema, che ‘magari’ farebbe fatica altrove. Di sicuro, ha fatto bene a non partire nelle ultime stagioni, per maturare e crescere all’Ajax. Ha solo 22 anni e un altro anno agli olandesi non gli farebbe male. Di certo ha fatto bene a non andare in quel Milan...