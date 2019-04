Van de Beek è stato il migliore del match dello Stadium. Suo il gol che ha portato al pareggio immediato dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo, ma oltre al suo guizzo c’è stato di più. Tanta corsa, tanto pressing e una partita pazzesca a mettere in difficoltà tutta la fase difensiva della Juventus. Il gol del pareggio è arrivato al minuto n° 34, il 34 lo stesso numero di maglia di Abdelhak Nouri, ex compagno di squadra di van de Beek e di tutti i grandi dell’Ajax. Per van de Beek non è una coincidenza...

" Ho guardato il tabellone, ho visto il numero 34 e ho subito pensato ‘non può essere una coincidenza’. Così è ancora più bello, è stato speciale "

Poi il centrocampista classe ’97 fa una riflessione sulla prestazione dell’Ajax

" Forse il 4-1 sarebbe stato il risultato più giusto, ma alla fine non ha importanza perché quello che conta è il passaggio del turno. Questo è fantastico per tutto il calcio olandese. Ma ovviamente è speciale soprattutto per l’Ajax "

Rincara la dose de Jong che fa un parallelo con la doppia sfida con il Real

" Nel primo tempo loro sono stati leggermente migliori e meritavano il vantaggio. Ma, a parte i primi cinque minuti del secondo tempo, abbiamo dominato dopo l'intervallo e abbiamo meritato la nostra vittoria. Avremmo potuto vincere anche con più gol di scarto. Col risultato di 1-1 era difficile la gestione per loro, perché sapevano che se avessimo segnato saremmo stati vicinissimi alla qualificazione. Problema al bicipite? Ci ho pensato un attimo a fermarmi, poi alla fine non l'ho sentito grazie all'adrenalina. Vittoria simile a Madrid? No, più facile. Avevamo più fiducia questa volta "

de Ligt - Juventus-Ajax - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Anche de Ligt sulla stessa lunghezza d’onda

" È stato più difficile contro la Juventus o con il Real Madrid? Le partite più difficili che abbiamo affrontato sono quelle contro il Benfica, stranamente. Ma forse perché non eravamo ancora pronti, era l’inizio della stagione "