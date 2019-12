0 punti dopo 3 partite e qualificazione? Un'impresa per pochi: Atalanta come il Newcastle del 2002

Perdere le prime tre gare e poi qualificarsi per il turno successivo? Una cosa sicuramente non facile, ma già accaduta nella storia della Champions League. Era la stagione 2002-2003, con il miracolo del Newcastle United: 3 ko all'andata e 3 vittorie al ritorno, con i magpies a qualificarsi come secondi nel Gruppo E alle spalle della Juventus e davanti a Dynamo Kiev e Feyenoord.

Era il Newcastle United di Alan Shearer con Bobby Robson in panchina. Dopo le sconfitte contro Dynamo Kiev (2-0 fuori), Feyenoord (1-0 in casa) e Juventus (2-0 fuori), sembrava impossibile poter pensare di accedere alla seconda fase a gironi (quella era l’ultima stagione con i doppi gironi prima dei quarti di finale).

E invece, arrivarano tre vittoria consecutive: proprio contro la Juventus la prima della clamorosa rimonta con la rete di Andry Griffin al St James' Park (1-0). Poi il 2-1 casalingo contro la Dynamo Kiev, e l’impossibile successo in casa del Feyenoord per 3-2. Impossibile perché il gol qualificazione venne realizzato da Craig Bellamy all’89’: e dire che in quella stessa partita, gli olandesi erano riusciti a rimontare dallo 0-2 iniziale. Una rimonta sulla rimonta.

La classifica di quel girone

Squadra Punti Differenza reti 1. Juventus* 19 +9 2. Newcastle United* 9 -2 3. Dynamo Kiev 7 -3 4. Feyenoord 5 -4

*qualificate alla seconda fase a gironi

Quel Newcastle si qualificò quindi alla fase successiva, ma non riuscì ad approdare ai quarti venendo eliminati nel girone con Inter, Barcellona e Bayer Leverkusen.