20 anni dal "Taconazo" di Redondo: quando Old Trafford ammutolì per la magia del Principe

Il 19 aprile non è un giorno banale per la storia della Champions League, non lo è mai stato sin dall'anno di grazia 2000: esattamente vent'anni fa Fernando Redondo lasciava sul posto il difensore del Manchester United Henning Berg con mitologico colpo di tacco, per poi addomesticare il pallone all'altezza della linea di fondo e servire un delizioso cioccolatino, solo da scartare, a beneficio delll'accorrente Raul.

La prodezza dell'argentino fu la classica ciliegina sulla torta, a sigillare il passaggio del turno del Real Madrid di Vincente Del Bosque. Fu il gol del provvisorio 0-3 dopo lo 0-0 del Santiago Bernabeu maturato due settimane prima: lo United limitò in seguito i danni fino al 2-3, ma il triplice fischio di Pierluigi Collina sancì la qualificazione alle semifinali della Casa Blanca. Una prodezza, quella del numero 6 e capitano del Real, da ammirare in loop da qualsiasi angolazione.

Quella sera Fernando Carlos Redondo Neri detto El Principe disputò la recita perfetta, da imperatore del centrocampo, telecomandando i suoi compagni verso la semifinale con disarmante grazia. Per la cronaca i Merengues si sarebbero aggiudicati la Coppa asfaltando il Valencia di Hector Cuper nella finalissima dello Stade de France.

" Mi sembra incredibile che siano passati 20 anni da quella mossa. Ricordo bene. Ricevo da Roberto Carlos, scambio con Savio e mi trovo davanti Berg. Il colpo di tacco, più che una risorsa, fu una ispirazione.(Redondo @As) "

Archiviata quella fortunata stagione, il centrocampista argentino dal sinistro fatato provò l'avventura italiana passando dal Madrid al Milan a peso d'oro, ovvero per 35 milardi delle vecchie lire: e che peccato non aver ammirato il miglior Redondo in Serie A, principalmente a causa di un gravissimo infortunio al legamento crociato di un ginocchio! Questa però è un'altra storia...