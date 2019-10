4 gol per prendersi il Bayern: Gnabry nella storia della Champions come Messi, Ronaldo e van Basten

Sostituire Robben e Ribéry? Non una missione semplice per il Bayern Monaco, ma a piccoli Kovac prova a costruire un nuovo volto ai bavaresi dopo anni e anni in cui si è giocato sempre alla stessa maniera. C’è Coman, l’ex juventino, in estate sono stati acquistati Perisic e Coutinho, ma sta diventando sempre più protagonista Serge Gnabry. Proprio quel giocatore che qualche anno fa fu scartato dall’Arsenal e che nella stagione scorsa rimase al Bayern solo per far fronte ai tanti infortuni che capitavano alle ‘ali’ dei bavaresi.

Per Gnabry era un derby contro il Tottenham

Il classe ’95 si sta prendendo la sua rivincita. Per Kovac è ormai un titolare e, al Tottenham Hotspur Stadium, si è preso il lusso di segnare un poker di gol in Champions League, non una cosa che si vede spesso. Una serata particolare per il tedesco che ha fatto esultare anche i suoi ex tifosi dell’Arsenal, squadra rivale proprio del Tottenham in ottica del North London derby. La sua "North London is RED!!!" richiama proprio in questa direzione, rosso come il Bayern ma anche come l’Arsenal.

Van Basten il primo a fare un poker nella 'nuova' Champions

Gnabry è in bella compagnia, considerando che sono pochi - ma buoni - i giocatori che hanno segnato un poker di reti in Champions League. Prendendo come riferimento la stagione 1992/1993, con il nuovo formato, il primo a esibirsi in questa performance fu Marco van Basten con 4 reti al Göteborg durante la fase a gironi, prima della finale che vide il Milan perdere contro il Marsiglia.

I giocatori autori di 4 gol nella stessa gara dalla stagione 1992-1993

Video - Da Batistuta e Shevchenko a Messi e Ronaldo: i bomber più profilici del 21° secolo 02:59

Anche Inzaghi e Shevchenko nella storia: Messi il primo a farlo nella fase ad eliminazione diretta

Nel 2000 ci fu il poker di Simone Inzaghi che entrò nella storia con la vittoria della Lazio sul Marsiglia per 4-1 nella seconda fase a gironi, poi arrivarono i poker di Prso e van Nistelrooy. Nel 2005 toccò un'altra volta al Milan, con il poker di Shevchenko in trasferta col Fenerbahce. Nel 2010 ci fu invece il poker di Messi all'Arsenal, non una squadra qualunque, con l'argentino che fu il primo a farlo durante una gara della fase ad eliminazione diretta. Sono entrati nella storia anche Gomis, Mario Gomez, Lewandowski col poker in semifinale con il Dortmund vs il Real Madrid di Mourinho, oltre al poker di Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo contro il Malmö. Nel mezzo anche quello di Luiz Adriano, al tempo allo Shakhtar Donetsk, con i 4 gol realizzati al Bate Borisov nel giro di 16 minuti (il più veloce a farlo). Un biglietto da visita per il calciomercato, tanto che il brasiliano fu acquistato poi dal Milan.

Video - Ronaldo: "Mi manca giocare nella Liga e condividere con Messi le nostre sfide" 02:45