Ajax avanti col brivido: Celtic e Porto eliminate contro Cluj e Krasnodar

Molte sorprese nel ritorno del 3° turno preliminare di Champions League. Dalle fatiche dell’Ajax, all’eliminazione di squadre del calibro di Basilea, Porto e Celtic. I campioni d’Olanda hanno dovuto faticare e non poco per battere il PAOK Salonicco, realizzando 2 rigore su 3 con Tadic, oltre alla rete di Tagliafico. Avanti l’APOEL Nicosia (squadra dell’ormai ex Tramezzani che era stato esonerato proprio dopo la gara d’andata), oltre a Rosenborg, Brugge, Stella Rossa, Dinamo Zagabria e Olympiacos.

Tutti i risultati

Qarabag-APOEL 0-2 (34' rig. De Vincenti, 68' Matic)

Rosenborg-Maribor 3-1 (45+2 Vancas; 53' Soderlund, 61' e 81' Konradsen)

Dinamo Kiev-Club Brugge 3-3 (6' Buyalskyy; 38' Deli; 50' Shepelev; 88' Vormer; 90+3 aut. Mechele; 90+5 Openda)

FC Copenhagen-Stella Rossa 7-8 dcr (17' Boakye; 45' D.N'Doye)

Ferencvaros-Dinamo Zagabria 0-4 (16' Ademi, 47' B.Petkovic, 55' Olmo, 79' Gojak)

Ajax-PAOK 3-2 (23' e 90+4 Biseswar; 43)

LASK Linz-Basilea 3-1 (59' Ranftl; 80' Ademi; 89' Goiginger, 90+4 Raguz)

Olympiacos-Basaksehir 2-0 (55' R.Semedo, 78' rig. Valbuena)

Celtic-Cluj 3-4 (27' Deac; 51' Forrest, 61' Edouard; 74' rig e 80' Omrani; 76' Christie; 90+7 Tucudean)

Porto-Krasnodar 2-3 (3' Vilhena, 13' e 34' Suleymanov; 57' Ze Luis, 76' L.Diaz)

in grassetto le qualificate ai playoff di Champions League

Chi va fuori è invece il Basilea che dopo il ko casalingo contro il Linz non è riuscito a ribaltare il discorso qualificazione al ritorno; anzi, gli austriaci hanno vinto 3-1, trovando meritatamente la qualificazione ai playoff. Addio anche al Celtic che viene sconfitto al Park dal Cluj per 4-3, e dire che gli scozzesi erano avanti per 3-2 fino all’80’. Fuori anche il Porto di Sérgio Conceição che viene sconfitto in casa dai russi del Krasnodar per 3-2: un brutto colpo per i portoghesi che lo scorso anno eliminarono la Roma agli ottavi di Champions.