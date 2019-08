Ajax bloccato dall'APOEL sullo 0-0: colpi esterni di Slavia Praga e Brugge

Dopo aver faticato nel turno precedente contro il PAOK Salonicco, l’Ajax non morde neanche contro l’APOEL nell’andata dei playoff per l’accesso alla fase a gironi di Champions League. La squadra di ten Hag, infatti, nonostante aver schierato la miglior formazione possibile (assente solo l’infortunato Quincy Promes) sbatte sullo 0-0 a Cipro. E al ritorno dovrà fare senza Mazraoui, espulso per doppia ammonizione all’80’. Ora i lancieri dovranno per forza vincere alla Johan Cruijff Arena contro la squadra di Thomas Doll che ha sosituito da due settimane Paolo Tramezzani alla guida dei ciprioti.

I risultati della serata

APOEL-Ajax 0-0

Cluj-Slavia Praga 0-1 (28' Masopust)

LASK Linz-Club Brugge 0-1 (10' rig. Vanaken)

Bel colpo esterno dello Slavia Praga che vince in Romania per 1-0 grazie alla rete al 28’ di Masopust che dalla distanza beffa un non attento Arlauskis. I padroni di casa hanno anche l’occasione per pareggiare, ma Omrani si fa parare un rigore da Kolar al 79’. Vittoria esterna anche per il Brugge che supera 1-0 il Linz con il rigore concretizzato da Vanaken dopo 10 minuti di gioco.