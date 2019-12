Per abbracciare il proprio idolo si fa davvero di tutto, figuriamoci per ricevere la sua maglia indossata. In Francia c’è chi è riuscito a fare entrambe le cose – in occasione del match di Champions Lille-Ajax (0-2) – per poi spezzare l’incantesimo romantico mettendo in vendita il cimelio su eBay. Fa sorridere che dietro questo capolavoro di marketing ci sia un bambino che, dopo essersi reso protagonista di questo gesto eroico, ha inserito l'annuncio sul famoso portale di aste online con prezzo di partenza fissato a 200 euro. “Autore del primo gol e dell’assist della seconda rete. Maglia perfetta, allo stato originale”, questo recita la didascalia del prodotto.

Gli esperti non hanno dubbi sull’autenticità dell’articolo, dato che sono ancora visibili le tracce del bianco delle linee laterali del campo. Al momento, infatti, la maglia dell’esterno dei Lanceri ha raggiunto la cifra di 6.650 euro.