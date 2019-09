Sul Liverpool

"La gara di domani è un test in un gruppo di Champions League con l'obiettivo chiaro di passare il turno. Ci confrontiamo con la migliore d'Europa, che non ha avuto nessuna difficoltà no ad ora rispetto a tutte le altre squadre. Domani parte favorito il Liverpool, perché è campione d'Europa. Per noi è un test eccitante".

Sull’identità del Napoli

"Noi non vogliamo e non dobbiamo snaturare la nostra identità. Dobbiamo prendere spunto da quanto fatto contro loro e dai problemi avuti contro loro. L'anno scorso abbiamo difeso molto bene e sarà un aspetto importante. Dopo c'è la qualità dei calciatori che abbiamo, e se vuoi vincere certe gare devi mostrarla".

Sulla gara rispetto allo scorso anno

"Il Liverpool è cresciuto rispetto allo scorso anno, poiché ha avuto nuove certezze. Anche il Napoli è cresciuto con maggiore qualità nella rosa. Credo che sarà una partita dello stesso livello emozionale dello scorso anno, molto combattuta e intensa. Noi ci auguriamo lo stesso risultato".

Sull’idea tattica della partita

"Immagino la gara di una squadra che sappia difendere e attaccare quando deve. Che sappia fare possesso con gli spazi stretti. La partita deve essere completa, senza preoccuparsi troppo e imponendo la propria qualità".

Carlo Ancelotti e Fernando Llorente nella conferenza stampa pre Napoli-Liverpool, Champions League 2019/20Getty Images

Sui singoli, Lozano

"Lozano è un ragazzo molto umile e preparato. E' molto professionale ed intelligente, oltre ad avere evidenti qualità. Penso che per questo motivo qui farà molto bene".

Su chi fa la differenza in Champions

"La differenza non la fanno gli allenatori, ma le squadre. Gli allenatori possono solo non creare danno. Ci sono tecnici che rovinano le squadre e quelli che non incidono, spero di stare nella seconda categoria (ride, ndr)".

Sugli obiettivi

"Credo si possa competere dovunque, ora c'è questo gruppo da superare. Rimane l'obiettivo finale di passare il turno, non come accaduto lo scorso anno e penso che possiamo farcela. Il cammino in Champions League dipende da tanti fattori. Dobbiamo superare il girone, poi si vede. Vogliamo sicuramente essere protagonisti".

Sul San Paolo e l’atmosfera

"Il fattore ambientale incide molto e domani spero il San Paolo possa farlo come fa Anfield. Contro la Sampdoria l'ambiente era molto positivo, spero sia lo stesso. L'anno scorso paradossalmente loro hanno perso le tre partite del gruppo e sono passati per quanto fatto in casa. Credo che rispetto allo scorso anno però siano più soldi e attenti nelle partite fuori casa".