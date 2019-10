Ancelotti il mago delle trasferte: solo Ferguson ha vinto più di lui fuori casa in Champions

Il Napoli può festeggiare con il 3-2 di Salisburgo che vale il primato nel girone E, davanti al Liverpool e proprio al Salisburgo. Gli azzurri chiudono così l’andata con 7 punti, un buon punto di partenza per provare a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions.

Il Napoli non vinceva una trasferta in Champions dal 6 dicembre 2016, dalla vittoria in casa del Benfica che significò in quel caso ottavi di finale. È la prima trasferta europea vinta da Ancelotti da quando siede sulla panchina del Napoli, la 32esima nella sua ricca carriera nella massima competizione europea.

Con questo risultato, infatti, Ancelotti scavalca Wenger al 2° posto degli allenatori più vincenti in trasferta in Champions con 32 vittorie. Al primo posto c’è Ferguson (39), altra leggenda delle panchine.