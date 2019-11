Ancelotti: "Spogliatoio del Napoli sano. Con De Laurentiis non c'era alcun gelo"

E' dal catino più arduo e nobile che spunta il Napoli della possibile rinascita. E chissà se adesso in casa azzurra si vivrà tutta un'altra storia. Contro il Liverpool la formazione di Ancelotti riesce a strappare con coraggio, sofferenza e personalità un pareggio per 1-1 più che onorevole dopo aver condotto in vantaggio il match per oltre 40 minuti grazie alla rete capolavoro di Mertens al 21' mettendo a tratti in difficoltà i Reds che hanno raggiunto il pareggio al 65' con Lovren dopo un lungo assalto. Per continuità, tenuta, attenzione e sacrificio c'è stata la risposta di squadra che il tecnico dei partenopei si attendeva per iniziare a ricompattarsi e rendere ancora più rapida l'operazione di disgelo dopo le rovente tensioni delle scorse settimane. Alla luce anche della vittoria in trasferta del Salisburgo contro il Genk al Napoli basta un punto nell'ultimo turno contro i belgi per evitare cattive sorprese e assicurarsi la qualificazione agli ottavi.

Carlo Ancelotti (Allenatore Napoli)

" Pareggiare qui non è facile. Abbiamo sofferto, ci siamo abbassati molto, ma col, Liverpool bisogna giocare così, non c'è altra maniera per uscire vivi. Il girone si è messo bene, ora abbiamo un'ultima gara in casa e il Liverpool è ancora in corsa. E' stata un'ottima serata. Non lo so, rimango sorpreso. Ma non dalla prestazione di stasera, ma di quelle fatte in passato. Perché in campionato non facciamo gare così? Bisogna lavorarci. In questi palcoscenici si dà tutto, anche dal punto di vista fisico, e in campionato non ci siamo riusciti. E' un limite nostro. Stiamo uscendo piano piano da questo periodo delicato, questo risultato e questa prestazione aiutano. Questo è un ambiente sano, soprattutto dentro lo spogliatoio, soprattutto nella volontà da parte di tutti, società compresa, di uscire da questo momento. Ci sono state e ci saranno ancora molte critiche, ma bisogna essere obiettivi. I momenti di difficoltà ci saranno sempre, l'importante è non perdere la testa. E noi non l'abbiamo persa. La strada intrapresa è quella giusta. Se ho sentito il presidente? Sì, era molto contento, ha voluto ringraziare tutti per la bella partita. E ora speriamo di superare il turno. Il disgelo già c'era, anche se stasera faceva molto freddo. Di Lorenzo alto la mossa vincente? Sono cambiati gli interpreti, ma non l'identità e la linea. Di Lorenzo ha giocato aperto e c'era una costruzione a tre. Il sistema è rimasto 4-4-2, un po' più coperto. Abbiamo pressato meno nella metà campo avversaria. Quando deve giocare nello stretto, in poco campo, il Liverpool diventa una squadra più controllabile "

Jurgen Klopp (Allenatore Liverpool)

" Il Napoli ha giocato in maniera diversa rispetto al solito sono stati molto chiusi. Contro il Napoli è sempre difficile. Mi aspettavo un Napoli più difensivo perché non era in un gran momento. Hanno fatto bene in contropiede, hanno giocato nello stesso modo contro il Cagliari credo. Dovremo giocarcela fino all'ultimo ma non è certo novità. In un match di boxe chi avrebbe vinto? Non mi interessa molto ma ho un paio di anni in meno di Carlo quindi spero io. "