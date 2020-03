Anche Champions a porte chiuse? Si va verso un PSG-Dortmund senza tifosi per emergenza coronavirus

Anche in Francia l'allerta coronavirus è scattata. Dopo aver rinviato la sfida tra Strasburgo e PSG dello scorso sabato, il Governo francese è intenzionato a bloccare tutte le manifestazioni sportive che si terranno a Parigi: Stade de France per Nazionale di calcio e rugby, Parc des Princes per le gare del PSG.

Se si va verso il rinvio di Francia-Irlanda, 5a e ultima giornata decisiva per l'assegnazione del Sei Nazioni di rugby, si dovrebbe comunque giocare PSG-Borussia Dortmund di Champions League, valido per il ritorno degli ottavi di finale. La decisione ufficiale verrà presa nella giornata di lunedì 9 marzo, in comune accordo con la UEFA.

Il Governo francese, intanto, ha già deciso di vietare ogni tipo di manifestazione 'a porte aperte' che abbia un minimo di 1000 persone iscritte e per tanto si va verso la certezza assoluta di vedere un PSG-Borussia Dortmund senza tifosi. Sarebbe il primo caso in questa stagione nella massima competizione europea.