Anche il PSG ha la sua 'tassa Nazionali': Neymar ko, torna a novembre contro il Real Madrid

Non solo Inter e Atalanta, anche in giro per l’Europa altri club sono costretti a pagare la tassa Nazionali tra infortuni vari. Uno di questi è il PSG che perde per almeno 4 settimane Neymar. L’attaccante brasiliano ha riportato una lesione di 2° grado al bicipite femorale della coscia sinistra nell’ultimo match contro la Nigeria, partita in cui l’ex Barcellona ha giocato solo i primi 12 minuti.

Fra 8 giorni è previsto un nuovo controllo per l’attaccante brasiliano, ma Neymar dovrebbe rientrare solo dopo la prossima pausa per le Nazionali. Possibile recupero contro il Lille il 23 novembre prossimo, prima della trasferta di Madrid contro il Real in Champions. Nel mezzo, salterebbe le gare contro Nizza, Marsiglia, Dijon, Brest e le due gare di Champions contro il Bruges.