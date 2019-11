Ancora Lewandowski, poi Perisic: 2-0 Bayern che fa 4 su 4 e si qualifica agli ottavi

Partita un po’ particolare. Dopo l’addio di Kovac, è Hans-Dieter Flick a sedersi sulla panchina dei bavaresi, almeno per queste prime due partite. Dopo la pausa per le Nazionali arriverà il nuovo tecnico, ma il Bayern voleva a tutti i costi la vittoria per chiudere subito il discorso qualificazione. Così è stato con il 2-0 all’Olympiacos che vale il quarto successo su quattro in Europa: 21° gol stagionale per Robert Lewandwoski, piccola soddisfazione anche per Ivan Perisic subentrato dalla panchina.

Cronaca

Il Bayern ci mette un po’ a carburare, ma nel secondo trova gli spazi per poter colpire e chiudere il discorso qualificazione con due turni di anticipo. Ci pensa sempre Robert Lewandowski, che firma il suo 6° gol in Champions, il 21° stagionale in 17 presenze (in tutte le competizioni). Il polacco colpisce sul primo palo dopo l’assist di Coman. Nel finale i bavaresi raddoppiano in contropiede con la rete di Perisic, un minuto dopo il suo ingresso in campo.

Il Tweet

Il Bayern vince le prime 4 partite del girone per la 4a volta nella sua storia: i bavaresi sono già agli ottavi di finale...

Tabellino

Bayern Monaco-Olympiacos 2-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Javi Martínez, Alaba, A.Davies; Kimmich, Goretzka (82' Tolisso); Coman (90+1 Coutinho), Muller, Gnabry (88' Perisić); Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick

Olympiacos (4-3-3): José Sá; Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme dos Santos, M.Camara, Bouchalakis (71' Valbuena); Randjelović (61' Masouras), Guerrero, Daniel Podence (80' El Arabi). All. Pedro Martins

Marcatori: 69' Lewandowski (B), 89' Perisić (B)

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno