Antonio Conte, uno sfogo mediatico dannoso e in stile "pazza Inter"

" Basta pazzie, presidente. Niente più pazza Inter "

Parole e musica di Antonio Conte rivolte al presidente Zhang non più tardi del 31 maggio scorso, giorno di presentazioni in casa Inter. Eppure ora – a margine della pesantissima sconfitta della Beneamata a Dortmund – siamo qui a rendere conto di una vera e propria crisi isterica, di un clamoroso sfogo partorito proprio dal tecnico salentino e indirizzato senza alcun mezzo termine alla società.

" È un ko che dà fastidio a tutti, ma più che lavorare non possiamo fare. Venisse qualche dirigente a dire qualcosa. A inizio stagione potevamo programmare molto meglio. Tramite il lavoro possiamo mettere in difficoltà chiunque. Però arriviamo poi alla sesta partita di un mini-ciclo e si verificano le stesse cose. Non possiamo fare campionato e Champions in queste condizioni, sono stati fatti errori importanti. "

Le ragioni di Conte

Prima di entrare nel merito e giudicare la ferocia invettiva di Conte, analizziamone le ragioni. L’ex tecnico della Juventus imputa il crollo verticale nel secondo tempo dei suoi (che peraltro nella prima frazione avevano banchettato a Dortmund) alla rosa corta e dunque allestita in modo precario quest’estate. Con chi ce l’aveva? Sin troppo facile desumerlo, con la task force di mercato nerazzurra che non avrebbe fatto abbastanza nella finestra estiva. L’infortunio di Sensi (ieri subentrato a gara in corso) del resto ha inciso molto: da allora l’Inter ha il fiato corto, gli uomini contati soprattutto in quel reparto anche considerato il fatto che il tecnico non si fida di un profilo quale Borja Valero.

Video - Conte: "E' una ferita, spero che la sentano tutti come la sento io" 00:55

Perchè è uno sfogo fuoriluogo

Conte poteva anche avere degli argomenti validi e le sue parole possono nascondere un fondo di verità, ma lo sfogo è sbagliatissimo nei tempi e nei modi. E paradossale: già, proprio il fautore del nuovo ciclo nerazzurro deputato a bandire il termine “pazza” dal suol vocabolario si è lasciato andare a uno sfogo di nervi destinato a destabilizzare l’ambiente e creare frizioni difficili da sanare tra tecnico e dirigenza. Eppure l’Inter in campionato vola oltre le più rosee aspettative e in Champions (dove ha peraltro mostrato ottime cose) si giocherà la qualificazione fino all’ultimo respiro. Perchè imbracciare il lanciafiamme e sparare a zero? Del resto il carattere sanguigno è il suo vero grande limite, forse l'unico, per un tecnico che le sconfitte proprio non le sa digerire. Prendere o lasciare, ma in questo caso l’autogol mediatico è evidente.

Un qualcosa che probabilmente covava da questa estate...